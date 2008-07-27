کشف سلولهای بنیادی بزرگسال در مغز پستانداران

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در ایروین موفق شدند در مغز پستانداران بزرگسال سلولهای بنیادی واقعی کشف کنند.

این محققان با بررسی حیوانات آزمایشگاهی کشف کردند که در بطنهای مغزی، حفره پر از مایعی که از بافت مغز محافظت می کند و همچنین در مغز نخاع، گروهی از سلولهای بنیادی با عنوان "اپیندیموسیتها" حضور دارد.

نتایج این کشف که در مجله "نیچر نوروساینس" منتشر شده است نشان می دهد که سلولهای بنیادی بزرگسال می توانند منشای متفاوتی از آنچه که تاکنون تصور می شد داشته باشند. این سلولها در پاسخ به یک تحریک موثر می توانند سلولهای جدید مغزی تولید کنند و این سلولها را جایگزین سلولهای از بین رفته در اثر یک جراحت و یا زخم مغزی کنند.

این درحالی است که تاکنون تصور می شد سلولهای بنیادی بزرگسال مغز در منطقه "زیر بطنی" حضور دارند. به گفته این محققان، این سلولها می توانند در خطوط سلولی متعددی به سلولهای تخصصی بزرگسال تمایز یابند و بنابراین می توانند امیدی بزرگ در درمان بسیاری از آسیبها و جراحات مغزی نواحی مختلف مغز باشند.

همچنین استفاده از سلولهای بنیادی بزرگسال خود فرد در رفع موانع اخلاق پزشکی مفید است و به علاوه از عوارض جانبی رد پیوند نیز در بیمار جلوگیری کند.