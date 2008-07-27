2040 پایگاه در اصفهان اطلاعات اقتصادی خانوارها را جمع آوری می کنند

علیرضا همدانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه در شهرستان اصفهان جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 250هزار نفر وجود دارد، افزود: 906 پایگاه در سطح این شهرستان وظیفه جمع آوری اطلاعات را بر عهده دارند و انتظار می رود با توجه به تعداد این پایگاه ها با مشکلی در خصوص جمع آوری اطلاعات روبرو نشویم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص هدفمند شدن یارانه ها در دولت نهم با اشاره به اینکه اکنون حدود سه دهه از عمر جمهوری اسلامی ایران گذشته است، اظهار داشت: در دهه اول انقلاب به دلیل بحرانهای اولیه و ... دولت به سمت یارانه دار کردن کالاها گام برداشت و اکنون نیز به دنبال این اصل هستیم که این یارانه ها را با عدالت بیشتری در میان مردم توزیع کنیم که در این مقطع زمانی امکان طولانی شدن اجرای این طرح می رود.

همدانیان بیان داشت: کلید موفقیت اجرای این طرح در دست مردم است و انتظار می رود تا با همکاری مردم بتوان در اجرای هر چه بهتر این طرح گام برداشت.

مرحله توزیع فرمهای "طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور" تا 12 مرداد ماه نیز ادامه دارد و پس از آن مرحله جمع آوری اطلاعت آغاز خواهد شد.