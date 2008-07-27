دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برابر ازبکستان قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیم ملی فوتبال مصر از رویارویی با تیم ملی فوتبال کشورمان در تاریخ سی ام مردادماه انصراف داد، مسولان فدراسیون فوتبال به دنبال جایگزین کردن تیمی دیگر به جای مصر مذاکره با فدراسیون های آسیایی را آغاز کردند که در نهایت منجر به توافق با فدراسیون فوتبال ازبکستان شد.

براین اساس فدراسیون های فوتبال دو کشور ایران و ازبکستان به توافق رسیدند که در تاریخ سی ام مردادماه سالجاری در دیداری دوستانه به مصاف هم بروند. این دیدار دوستانه در روز چهارشنبه سی ام مردادماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

آخرین باری که تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان مقابل هم صف آرایی کردند برمی گردد به مسابقات جام ملت های آسیا در سال 2007 که تقابل دو تیم در نهایت به برتری 2 بریک تیم کشورمان انجامید.