دکتر محمد بقایی (ماکان) - پژوهشگر ادبی و اقبال شناس - که استاد راهنمای این محقق پاکستانی برای نگارش این رساله - کتاب بوده است به خبرنگار مهر گفت: سیمین دانشور از چهره های شناخته شده در میان دوستداران زبان فارسی در شبه قاره است که در این جغرافیا به جنبه های داستان نویسی او توجه شده و در مطبوعات کشورهای هند و پاکستان از این مقوله صحبت به میان آمده است.

وی افزود: اخیرا خانم "عنبر یاسمین" یکی از استادان زبان فارسی دانشگاه زبان های نوین خارجی اسلام آباد (نومل) با توجه به تاثیرگذاری آثار دانشور در میان علاقمندان ادبیات اقدام به تالیف کتابی درباره وی با عنوان "تحقیق در شخصیت، جهان بینی و هنر داستان نویسی دانشور" کرده است.

بقایی اضافه کرد: این کتاب به لحاظ تحقیقی در حوزه نقد ادبی معاصر در خور توجه است. فصول برجسته این کتاب که حتما پس از چاپ نزدیک به 400 صفحه می شود عبارت اند از شرح حال سیمین دانشور، شخصیت ادبی و افکار وی، میراث قصه نویسی دانشور، بررسی آثار دانشور اعم از تالیف و ترجمه، تاثیر جلال آل احمد بر دانشور، هنر داستان نویسی و رمان نویسی دانشور و بررسی تحلیلی آثار او به لحاظ محتوایی و ساختاری.

این محقق ادبی خاطرنشان کرد: امیدوارم این کتاب بعد از ویرایش و انتشار در پاکستان در ایران نیز به چاپ برسد.