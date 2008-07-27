21 هزار و 735 میلیارد ریال سهام میان 1.8 میلیون خانوار توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آئین‌نامه اجرایی طرح افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت مصوب 28/8/85 هیئت وزیران، در مرحله اول توزیع سهام عدالت، مددجویان کمیته امداد، افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، زنان و کودکان بی‌سرپرست یا بد سرپرست، افراد مشمول طرح شهید رجایی و آسیب‌دیدگان اجتماعی، برخی ایثارگران شناسایی شده و سهام عدالت به آنها تعلق گرفت.

با پایان یافتن مرحله اول طرح توزیع سهام عدالت، یک میلیون و 871 هزار خانوار مشمول این مرحله به تعداد بیش از 5/4 میلیون نفر شناسایی شدند که در مجموعه معادل 21 هزار و 735 میلیارد ریال سهام میان آنها توزیع شد.

اخیراً برای خاتمه بخشیدن به مرحله اول طرح توزیع سهام عدالت، وزیران عضو ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت موافقت کردند معادل 19 میلیون و 75 هزار و 887 سهم شرکت ملی صنایع مس ایران از سهام مصوب شرکت مذکور بابت واگذاری قطعی به مشولان مرحله اول طرح سهام عدالت تخصیص یابد.

همچنین مابقی سهام قابل واگذاری شرکت ملی مس که معوض سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی است، بابت واگذاری مرحله تکمیلی مشمولان مرحله اول طرح اختصاص می‌یابد.

بر اساس بخش دیگری از این مصوبه به استثنای تعداد 3 سهم وثیقه مدیریتی سهامداران دولتی شرکت کارگزاری سهام عدالت، مابقی سهام دولت در این شرکت با قیمت مصوب هیئت عالی واگذاری و بر اساس ارزش دفتری سهام خریداری شده در دفاتر شرکت، به 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی جهت واگذاری به مشولان مراحل دوم و بعدی اختصاص می‌یابد. گفتنی است در چارچوب طرح سهام عدالت، دولت سهام شرکت‌های سودده خود را در اختیار شرکت کارگزاری سهام عدالت قرار می‌دهد و به تدریج با شناسایی مشئولان، این سهام را به آنان منتقل می‌کند.