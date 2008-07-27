18 مدال طلا ، نقره و برنز برای تیم دوومیدانی جوانان ایران در آمریکا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آمریکا ، در ادامه این دوره از رقابتها عباس دیانی اصل و مصطفی محمدی شب گذشته در آخرین روز مسابقات در ماده دو 1500 متر، دو مدال نقره و برنز کسب کردند تا تعداد مدال های کشورمان به 18 عدد برسد.

با این حساب تیم کشورمان در چهارمین دوره رقابت های جوانان معلول جهان با 8 مدال طلا، 5 نقره و 5 برنز به کار خود پایان داد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

مروری کلی داریم بر افتخارآفرینی جوانان معلول کشورمان در رقابت های نیوجرسی آمریکا:

عبدالله موسوی و شاهین امید بخش در رقابت های پرتاب دیسک به مدال طلا رسیدند. موسوی با پرتاب دیسک به میزان 43 و 39 متر به عنوان قهرمانی این ماده در کلاس اف 58 دست پیدا کرد. امیدبخش هم در کلاس اف 56 ماده پرتاب دیسک با 30 متر 26 به عنوان طلا دست پیدا کرد

فرزاد سپهوند که در نخستین روز این مسابقات در ماده غیر تخصصی خود در ورزشگاه بائر رقابت می کرد در کلاس " اف 44 " با پرتاب وزنه به میزان 12 متر 50 موفق به کسب مدال برنز این رقابتها شد.

عبدالکاظم صاکی عضو تیم دوومیدانی جوانان کشورمان به مدال طلای کلاس اف 57 پرتاب نیزه دست پیدا کرد. وی در پرتاب وزنه هم با 10 متر 18 به عنوان قهرمانی رسید و سرانجام در پرتاب دیسک با 32 متر 25 مدال نقره گرفت.

احسان اباظهری، پرتابگر دیسک کشورمان در کلاس اف 57 به مدال طلا دست پیدا کرد و سرود جمهوری اسلامی ایران را در ورزشگاه باوئر نیوجرسی طنین انداز کرد. اباظهری همچنین در کلاس اف57 پرتاب نیزه مدال طلا گرفت تا دومین طلای خود را بر گردن آویزد. این ورزشکار در پرتاب وزنه کلاس اف 58 با8 متر و 72 سانتیمتر مدال نقره گرفت.

احمد طرفی در پرتاب نیزه کلاس اف 58 با پرتاب 25 متر و 57 به مدال برنز قناعت کرد و در پرتاب وزنه با 11 متر و 20 دوم شد. بابک نجفی در پرتاب دیسک در کلاس اف 58 با 36 متر و 79 به برنز رسید.

عباس دیانی اصل و مصطفی محمدی در دو 800 متر با 2 دقیقه 5 و 6 ثانیه به مدال های نقره و برنز دست پیدا کردند. محمد الوان پور در کلاس اف 56 ماده پرتاب نیزه مسابقات جهانی به مدال طلا دست پیدا کرد. فرزاد سپهوند در ماده پرتاب دیسک رقابت ها با 48 و 98 متر به مدال طلا رسید.

چهارمین دوره رقابت های ورزشی معلولین جوانان جهان با شرکت 200 ورزشکار از 21 کشور جهان در ورزشگاه باوئر نیوجرسی آمریکا به پایان رسید.