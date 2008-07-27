بهره برداری از 96 بیمارستان در کشور

علی برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر در خوی اظهار داشت: عملیات اجرایی این بیمارستانها از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده و با بهره برداری از آنها هشت هزار و 500 تخت بیمارستانی به تعداد تختهای بیمارستانی کشور افزوده خواهند شد.

وی با اشاره به اجرای 160 طرح بزرگ ساختمان سازی وزارت مسکن و شهرسازی در کشور بیان داشت: این طرحها شامل بیمارستانها، سالنهای ورزشی و مجتمع های فرهنگی و هنری است که 45 فقره از آنها امسال به بهره برداری می رسند.

وی افزود: برای اجرای طرحهای بزرگ ساختمان سازی در سال جاری سه هزار میلیارد و یکصد میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

برزگر تغییر الگوهای ساخت و افزایش بهره وری را از بهترین برنامه های دولت در اجرای طرحهای روستا عنوان کرد و بیان داشت: بر اساس این برنامه علاوه بر استفاده از آخرین فن آوریها در نوع مصالح و احداث ساختمانهای دولتی مدت زمان احداث طرحهای دولتی به کمتر از سه سال کاهش یافته است.

وی به منظور بازدید از طرحهای در دست احداث این نهاد به خوی سفر کرده بود.