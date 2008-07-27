دستگاه های خون گیری در همدان خریداری شد

افشین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان از خرید دستگاه آفرزیس و پلاسما فرزیس از محل اعتبارات سازمان انتقال خون کشور برای استان همدان خبر داد و با اشاره آموزش لازم در خصوص نحوه کار با این دستگاه ها، افزود : این دو دستگاه با مصرف 50 میلیون تومان اعتبار خریداری شده است .

محمدی با اشاره به انجام اقدامات لازم برای خرید دستگاه PCR اظهار داشت : متأسفانه اعتبار مورد نیاز برای خرید این دستگاه تأمین نشد .

وی از خرید دستگاه اتوماسیون الایزر برای انجام آزمایش خون به صورت اتوماتیک خبر داد و با اشاره به هزینه کردن 300 میلیون تومان برای خرید این دستگاه، تصریح کرد : در حال حاضر تنها در مرکز انتقال خون استان تهران این دستگاه نصب شده است و به بیماران خدمات می دهد .

افشین محمدی از پیشرفت 40 درصدی عملیات اجرایی پایگاه خون گیری ملایر سخن گفت و افزود : یک میلیارد و 950 میلیون ریال برای تکمیل این پروژه اختصاص یافته است .

مدیرعامل سازمان انتقال خون استان همدان تعداد بیمارستان و جمعیت هر منطقه را در ضرورت ایجاد پایگاه خون گیری موثر برشمرد و گفت : در حال حاضر یک پایگاه تهیه فرآوردده های خونی در شهرستان ملایر و یک پایگاه مرکزی انتقال خون در همدان وجود دارد.

محمدی از برنامه ریزی برای راه اندازی یک پایگاه ثابت خون گیری در مرکز شهر همدان خبر داد و خاطرنشان کرد : زمین مورد نیاز برای راه اندازی این پایگاه با همکاری شهرداری همدان مهیا شده و در صورت آماده شدن، اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان برای راه اندازی آن هزینه می شود .

مدیرعامل سازمان انتقال خون استان همدان یادآور شد : اتوبوسی مجهز به دستگاه های خون گیری نیز از ستاد حوادث غیرمترقبه استان همدان درخواست شده است که در اختیار تیمهای سیار خون گیری قرار می گیرد .