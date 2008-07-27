دستگاه های خون گیری در همدان خریداری شد

افشین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان از خرید دستگاه آفرزیس و پلاسما فرزیس از محل اعتبارات سازمان انتقال خون کشور برای استان همدان خبر داد و با اشاره آموزش لازم در خصوص نحوه کار با این دستگاه ها، افزود: این دو دستگاه با مصرف 50 میلیون تومان اعتبار خریداری شده است.
محمدی با اشاره به انجام اقدامات لازم برای خرید دستگاه PCR اظهار داشت: متأسفانه اعتبار مورد نیاز برای خرید این دستگاه تأمین نشد.
وی از خرید دستگاه اتوماسیون الایزر برای انجام آزمایش خون به صورت اتوماتیک خبر داد و با اشاره به هزینه کردن 300 میلیون تومان برای خرید این دستگاه، تصریح کرد: در حال حاضر تنها در مرکز انتقال خون استان تهران این دستگاه نصب شده است و به بیماران خدمات می دهد.
افشین محمدی از پیشرفت 40 درصدی عملیات اجرایی پایگاه خون گیری ملایر سخن گفت و افزود: یک میلیارد و 950 میلیون ریال برای تکمیل این پروژه اختصاص یافته است.
مدیرعامل سازمان انتقال خون استان همدان تعداد بیمارستان و جمعیت هر منطقه را در ضرورت ایجاد پایگاه خون گیری موثر برشمرد و گفت: در حال حاضر یک پایگاه تهیه فرآوردده های خونی در شهرستان ملایر و یک پایگاه مرکزی انتقال خون در همدان وجود دارد.
محمدی از برنامه ریزی برای راه اندازی یک پایگاه ثابت خون گیری در مرکز شهر همدان خبر داد و خاطرنشان کرد: زمین مورد نیاز برای راه اندازی این پایگاه با همکاری شهرداری همدان مهیا شده و در صورت آماده شدن، اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان برای راه اندازی آن هزینه می شود.
مدیرعامل سازمان انتقال خون استان همدان یادآور شد: اتوبوسی مجهز به دستگاه های خون گیری نیز از ستاد حوادث غیرمترقبه استان همدان درخواست شده است که در اختیار تیمهای سیار خون گیری قرار می گیرد.
افشین محمدی تعداد تیمهای سیار خونگیری همدان در سال گذشته را 70 تیم ذکر کرد و گفت: تعداد این تیمها در مناسبتهای مذهبی تغییر می کند.
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