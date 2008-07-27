  1. هنر
  2. سایر
۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۰۴

بهره‌برداری از یک کتابخانه‌ برای اعضای هیئت علمی محله‌ای در تهران

بهره‌برداری از یک کتابخانه‌ برای اعضای هیئت علمی محله‌ای در تهران

کتابخانه حضرت سیدالشهدا (ع) که ساختمان آن بیش از دو سال بلااستفاده مانده است، هفته آینده با حضور مقامات شهری و مسئولان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مورد بهره برداری قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کار ساخت این کتابخانه با کمک مالی خیرین کتابخانه ساز و توسط اعضای محلی شهرک دانشگاه صنعتی شریف و مسجد محل در منطقه 22 آغاز شد اما با تکمیل ساختمان آن، به دلیل کمبود امکانات مالی و نبود متخصص کتابدار، در مرحله تجهیز متوقف ماند و از دو سال پیش تاکنون بلااستفاده مانده است.

با امضای قراردادی میان اداره کتاب و امور کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و هیئت امنای سازنده بنا، کتابخانه به صورت مشارکتی به سازمان واگذار و کار تجهیز آن به منابع کتابخانه ای شامل بیش از 13 هزار جلد کتاب، نشریات و دیگر تجهیزات مورد نیاز انجام شد.

در شهرک صنعتی شریف بیش از 600 عضو هیئت علمی سکونت دارند و با توجه به این نکته، سطح منابع مکتوب و غیر مکتوب این کتابخانه در سطحی بالاتر از  کتابخانه های متعارف سطح شهر تهران و نزدیک به کتابخانه های تخصصی است.

این کتابخانه که نزدیک به 500 متر مربع زیربنا دارد هفته آینده توسط مسئولان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تنی چند از اعضای هیئت علمی دانشگاه های این شهر افتتاح می شود.

کد مطلب 722712

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها