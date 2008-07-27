به گزارش خبرنگار مهر، کار ساخت این کتابخانه با کمک مالی خیرین کتابخانه ساز و توسط اعضای محلی شهرک دانشگاه صنعتی شریف و مسجد محل در منطقه 22 آغاز شد اما با تکمیل ساختمان آن، به دلیل کمبود امکانات مالی و نبود متخصص کتابدار، در مرحله تجهیز متوقف ماند و از دو سال پیش تاکنون بلااستفاده مانده است.

با امضای قراردادی میان اداره کتاب و امور کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و هیئت امنای سازنده بنا، کتابخانه به صورت مشارکتی به سازمان واگذار و کار تجهیز آن به منابع کتابخانه ای شامل بیش از 13 هزار جلد کتاب، نشریات و دیگر تجهیزات مورد نیاز انجام شد.

در شهرک صنعتی شریف بیش از 600 عضو هیئت علمی سکونت دارند و با توجه به این نکته، سطح منابع مکتوب و غیر مکتوب این کتابخانه در سطحی بالاتر از کتابخانه های متعارف سطح شهر تهران و نزدیک به کتابخانه های تخصصی است.

این کتابخانه که نزدیک به 500 متر مربع زیربنا دارد هفته آینده توسط مسئولان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تنی چند از اعضای هیئت علمی دانشگاه های این شهر افتتاح می شود.