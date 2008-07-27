شوراهای حل اختلاف نماد مشارکت مردم در دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، مالک اژدر شریفی، پیش از ظهر امروز در جمع قضات، دادستانها و روسای دادگستری شهرهای منطقه ارسباران گفت: تشکیل شوراهای حل اختلاف یکی از افتخارات قوه قضاییه و نماد مشارکت مردم در تشکیلات قضایی کشور به شمار می آید.

به گفته وی، شوراهای حل اختلاف از بدو تشکیل خود تاکنون نقش به سزایی در پیشرفت دستگاه قضایی، تسریع رسیدگی به پرونده ها و کاهش مراجعات مردمی و حل و فصل مشکلات آنها به همراه داشته است.

حجت الاسلام شریفی موفقیت دستگاه قضایی را در گرو مشارکت و همکاری مردم با دستگاه قضایی دانست و تاکید کرد: دستگاه قضایی در حمایت از حقوق عامه مردم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود حمایت از ایثارگران، بسیجیان و خانواده های معظم شهدا را یک وظیفه همگانی برشمرد و افزود: عزت، اقتدار و امنیت جامعه امروزی ما در گرو ایثار و از جان گذشتگی ایثارگران و خانواده های شهداست و خانواده های شهدا چشم و چراغ نظام و انقلاب هستند.

حجت الاسلام شریفی همچنین تقویت دادگستری های منطقه ارسباران و شهرهای اهر و همجوار را از اولویت دادگستری استان در جهت ارائه خدمات مناسب قضایی به شهروندان این منطقه عنوان کرد و افزود: دادگستری اهر به عنوان یکی از دادگستری های نمونه استان نقش به سزایی در تحقق برنامه های قوه قضائیه در منطقه داشته است.

در این جلسه مسئولان قضایی شهرهای اهر، کلیبر، ورزقان، هریس، خواجه، هوراند و مسئولان اجرایی شهرستان اهر حضور داشتند.