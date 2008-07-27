معاون وزیر بازرگانی در گفتگو با مهر : تجار رتبه بندی می شوند / کارتهای طلایی، نقره ای و برنز برای تجار

مهدی غضنفری در گفتگو با مهر با اشاره به ضرورت اصلاح ساختاری در حوزه های اقتصادی گفت: در فضای کلی تغییرات در جهت تسهیل تجاری کشور و نیز همگام و هم راستای تحول اقتصادی دولت، سازمان توسعه تجارت در حوزه های مختلف تدابیری را از جمله آسان سازی و تسهیل تجاری کارتهای بازرگانی اندیشیده است.

معاون وزیر بازرگانی از بازنگری صدور کارت بازرگانی با الگوهای جدیدی خبرداد و افزود: این تغییر بعد از دو دهه صورت می گیرد و الگوهای جدید، در جهت ارتقاء توانمندی تجار خواهد بود؛ به نحوی که در تمدید کارتهای بازرگانی، آموزش به عنوان یکی از اولویتها قرار گرفته تا به شکلی دانش صادراتی تجار و بازرگانان، ارتقاء یابد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، بحث رتبه بندی تجار و بازرگانان مطرح می شود که البته این موضوع به صورت پایلوت اجرایی شده و بر این اساس، دارندگان کارتهای بازرگانی در هنگام تمدید کارت با توجه به پیشینه، سابقه خوش حسابی، ارتباط موثر با صحنه های اقتصادی و نیز حضور فعال کمیسیونهای اقتصادی اتاق بازرگانی رتبه بندی می شوند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: رتبه بندی دروضعیت فعلی صرفا می تواند کارت بازرگانی را برای مدت مشخصی معتبر کند به شکلی که واحدها یا دارندگان کارتهایی که از اعتبار یا امتیاز بالاتری برخوردار هستند می تواند در دوره طولانی تری از اعتبار کارت خود استفاده کرده و در واقع، نوعی رقابت را در فضای کسب و کار شاهد باشند.

به گفته وی، در بلندمدت این رتبه بندی به فضاهای بیشتری تعمیم داده می شود به نحوی که امکانی ایجاد شود که این رتبه بندی تبدیل به یک اعتبار سنجی شده و موقعیتی را فراهم کند که براساس یک طرح هماهنگ، حوزه های وسیعتری که به تجار و بازرگانان خدمات رسانی می کنند، بر پایه های این رتبه سنجی عمل کرده و ارائه تسهیلات از سوی گمرکات، صندوقهای ضمانت صادات، بانکها و سایر نهادها از اولویتها و شاخصهای مشخصی برخوردار شوند.

وی خاطرنشان کرد: رتبه بندی امروز در بسیاری از کشورهای دنیا رایج است و در ایران نیز از نهادهای اقتصادی، فرهنگی و ورزشی تا سایر مجامع فنی و مهندسی این اقدام برای ارائه تسهیلات صورت می گیرد. این امر باعث ایجاد رقابت سالم در فضای کسب و کار شده و توانمندترین ها را و موفقترین ها در عرصه اقتصاد به راحتی می توانند به راه کسب و کار خود گام نهند.

به گفته وی، این ایده با مشورت سازمان و براساس طرح اتاقهای بازرگانی در حال شکل گیری است و سازمان توسعه تجارت نیز نظرات اتاق را به همراه نظرات کارشناسان خود در نظر می گیرد. نظر پیشنهادی اتاق بازرگانی، دسته بندی کارتها به کارتهای طلایی، برنز، نقره ای و عادی است که در یک اقدام کلی تمامی دارندگان کارت بازرگانی در دوره اول دریافت کارت، عادی تلقی می شوند؛ ولی براساس یک دوره زمان بندی شده به امتیازهای کارت طلایی، نقره ای و برنز دست می یابند.

غضنفری خاطرنشان کرد: این کار در حال شکل گیری در یک مجرای مشورتی بین اتاقها و سازمان توسعه تجارت است، برای تائید نهایی به هیئت وزیران رفته و در صورت اخذ موفقیت از دولت، کار را برای تجار و بازرگانان بسیار سهل و روان می کند چراکه به نوعی تمامی دستگاه ها و سازمانهای مورد نیاز صادرکنندگان به نوعی زیرمجموعه دولت هستند و تائید این رتبه بندی از سوی هیئت وزیران، قطعا می تواند دریافت خدمات کنند.

وی افزود: در مرحله اول این کارت به خودی خود تضمین برای دریافت خدمات نیست؛ اما این موضوع که برای گرفتن این رتبه، صحنه بزرگ رقابت اقتصادی ایجاد می شود خود موضوع مثبتی است. چراکه باعث میشود تمامی تجار خود را در یک فضای رقابتی دیده و در این فضا، برترین ها امکان بروز و شکوفایی می یابند.

وی اظهار داشت: در این راستا بانکها و سایر دستگاه ها نیز با اعتباری که برای این رتبه بندی دارند و نیز با شاخصهای تکمیلی خود، سریعتر می توانند به اعتبار سنجی برای ارائه تسهیلات به صادرکنندگان برسند؛ ولی اینکه بدون چون چرا این کارت تضمیین را ایجاد می کند در کوتاه مدت این فضا را نمی توان از رتبه بندی تقاضا کرد، اما امید در بلندمدت این اتفاق بیفتد.

غضنفری گفت: هم اکنون این طرح در مراحل کارشناسی است، ایده اولیه شکل و کارشناسی اول و دوم بر روی آن صورت گرفته است، ضمن اینکه اخذ موافقت کلی در کمیسیون اقتصاد دولت در حال طرح موضوع است که در صورت تصویب کلیات می تواند با تصویب هیئت وزیران اجرایی شود.

وی اظهارداشت: اتاق بازرگانی ایده اولیه این طرح را داده که انصافا کار بسیار زیادی نیز از سوی آنها صورت گرفته، در این راستا از تمامی کسانی که تجربه و نقطه نظر خاصی در این زمینه دارند تقاضا می شود نظرات خود را به سازمان توسعه تجارت و اداره کل مقررات صادرات و واردات یا به اتاق تهران و ایران ارائه دهند.

غضنفری تاکید کرد: تمامی تجار و بازرگان می توانند سازمان توسعه تجارت و اتاق را در مورد تدوین معیارها و سادگی اجرا همراهی کنند، چراکه موضوع رتبه بندی در واقع یک موضوع جدی برای همه تجار خواهد شد بنابراین هم اکنون که در آستانه نهایی کردن معیارها و شرایط آن هستیم، خوب است که تجار نظرات را ارائه دهند تا در آینده احساس کنند که کار تسهیل شده است.

به گفته وی، نکته دیگر در رتبه بندی اینکه خریداران خارجی کالاهای ایرانی، همواره علاقمند به خرید از تجار دارای رتبه و ممتاز هستند که این رتبه بندی می تواند ما را در تجارت خارجی نیز یاری رسان باشد.