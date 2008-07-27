آب شرب تعدادی از روستاهای شهرستان محلات جیره بندی شد

رئیس امور آب و فاضلاب روستایی محلات در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک علت این امر را کمبود آب دانست و گفت: خشکسالی و استفاده بیش از حد الگوی مصرف، موجب جیره ‌بندی آب در روستاهای بزیجان، باقرآباد، طایقان، کوه سفید و سعادت آباد شده است.

محمدرضا صالح تصریح کرد: در این زمینه تعداد یک هزار جعبه آب معدنی جهت مقابله با این کمبود تهیه و آماده توزیع بین مردم است.

وی افزود: کمبود ‪۶۰‬ درصدی آب در روستای بزیجان نیز با حفر یک حلقه چاه ‌با دبی ‪۲/۵‬ لیتر در ثانیه تا پایان هفته جاری برطرف می‌شود.

شهرستان محلات در شرق استان مرکزی دارای 20 روستا است.