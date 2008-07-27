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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۰۳

آموزش و پرورش اعلام کرد:

افزایش 5 میلیون ریالی سود سهام عدالت فرهنگیان

افزایش 5 میلیون ریالی سود سهام عدالت فرهنگیان

وزارت آموزش و پرورش از پرداخت سود برگه های سهام عدالت فرهنگیان طبق اعلام سازمان خصوصی سازی کشور با مبلغ 10 میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سود سهام عدالت فرهنگیان از مبلغ 5 میلیون به 10 میلیون ریال افزایش یافته و سود برگه‌هایی که هم اکنون توزیع شده بر همین اساس پرداخت می شود.

بنابراین گزارش، وزارت آموزش و پرورش با همکاری  سازمان خصوصی‌سازی موفق به دریافت سهام عدالت برای کلیه فرهنگیان شده و تاکنون  دو میلیون و 973 هزار و 14  برگه فراخوان برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته صادر و از طریق شرکتهای تعاونی دریافت شده است.

براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، مدت زمان بازپرداخت اقساط برای مشمولان تا سقف درآمدی 4 میلیون و 500 هزار ریال 10، سال و برای مشمولان با درآمد بالاتر از مبلغ مذکور، 5 سال است.

همچنین پرداخت سود سهام عدالت فقط سالی یکبار است و میزان آن بستگی به سود قابل تقسیم شرکتهای موجود در سند سهام عدالت دارد.

کد مطلب 722739

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