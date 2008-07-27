افزایش 5 میلیون ریالی سود سهام عدالت فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سود سهام عدالت فرهنگیان از مبلغ 5 میلیون به 10 میلیون ریال افزایش یافته و سود برگههایی که هم اکنون توزیع شده بر همین اساس پرداخت می شود.
بنابراین گزارش، وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان خصوصیسازی موفق به دریافت سهام عدالت برای کلیه فرهنگیان شده و تاکنون دو میلیون و 973 هزار و 14 برگه فراخوان برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته صادر و از طریق شرکتهای تعاونی دریافت شده است.
براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، مدت زمان بازپرداخت اقساط برای مشمولان تا سقف درآمدی 4 میلیون و 500 هزار ریال 10، سال و برای مشمولان با درآمد بالاتر از مبلغ مذکور، 5 سال است.
همچنین پرداخت سود سهام عدالت فقط سالی یکبار است و میزان آن بستگی به سود قابل تقسیم شرکتهای موجود در سند سهام عدالت دارد.
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