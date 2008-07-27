تولید کلزا در شهرستان خمین به یک هزار تن رسید

محمد سرلک در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: این میزان دانه های روغنی کلزا از ۶۸۰هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان برداشت شده است.
وی با اشاره به اینکه شهرستان خمین یکی از مراکز مهم تولید کلزا در استان مرکزی است، افزود: تولید کلزا در سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۰درصد کاهش یافت.
وی میزان تولید دانه روغنی سال گذشته را یک هزار و ۲۰۰تن ذکر کرد و گفت: امسال کلزاکاران محصول خود را به قیمت توافقی هر کیلو گرم شش هزار ریال به سازمان تعاون روستایی و شرکتهای خصوصی فروختند.
سرلک یادآور شد: استقبال کشاورزان این شهرستان از کشت و تولید محصول کلزا به دلیل مزایای اقتصادی آن هر ساله افزایش مییابد.
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