تولید کلزا در شهرستان خمین به یک هزار تن رسید

محمد سرلک در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: این میزان دانه های روغنی کلزا از ‪ ۶۸۰‬هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان برداشت شده است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان خمین یکی از مراکز مهم تولید کلزا در استان مرکزی است، افزود: تولید کلزا در سال جاری نسبت به سال گذشته ‪ ۲۰‬درصد کاهش یافت.

وی میزان تولید دانه روغنی سال گذشته را یک هزار و‪ ۲۰۰‬تن ذکر کرد و گفت: امسال کلزاکاران محصول خود را به ‌قیمت توافقی هر کیلو گرم شش هزار ریال به سازمان تعاون روستایی و شرکتهای خصوصی فروختند.

سرلک یادآور شد: استقبال کشاورزان این شهرستان از کشت و تولید محصول کلزا به دلیل مزایای اقتصادی آن هر ساله افزایش می‌یابد.