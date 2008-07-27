ساعات کار ادارات دولتی در آذربایجان شرقی تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد معمارزاده در نشست مشترک مدیران و نمایندگان آذربایجان شرقی هدف از اجرای این طرح را کاهش خسارات ناشی از قطعی های مکرر برق اعلام کرد.

وی با اشاره به وضعیت بسیار بد توزیع برق در آذربایجان شرقی و خاموشی های مکرر بیان داشت: با هماهنگی های صورت گرفته با استانهای آذربایجان غربی و اردبیل در نظر است ساعات کار ادارات یک ساعت به جلو کشیده شده و روزهای پنجشنبه، ادارات تعطیل شود.

معمارزاده جمعه ‌ها را نیز روز کاری صنایع اعلام کرد و اظهار داشت: امید می رود با اعلام روز جمعه به عنوان روز کاری کارخانجات صنعتی در جلوگیری از خسارات اقتصادی ناشی از خاموشی ها، قدم های مثبتی برداشته شود.