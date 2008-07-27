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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۰۵

مساجد کانون نجات جوانان از عرفانهای کاذب هستند

مشهد - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت گفت: مساجد کانون نجات جوانان از عرفانهای کاذبی هستند که استعمار برای جامعه طراحی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد حجت، الاسلام دکتر محمد ناصر سقای بی ریا، صبح امروز در همایش اندیشه های آسمانی افزود: استعمار با چهره سازی و الگو سازی تلاش می کند جوانان را از مسیر اصلی اسلام و انقلاب منحرف کند و مساجد در این جا نقطه های نورانی هستند.

وی در جمع برگزیدگان کانونهای مساجد تاکید کرد: فعال فرهنگی در مسجد فردی خنثی و بی جهت نیست و باید تسریع کننده حرکت جوانان به سوی عالمان ربانی باشد.

رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت با اشاره به اهمیت حضور روحانیون در جریان فرهنگی مساجد، افزود: عالمی که علاوه بر علم از انگیزه الهی برخوردار است، می تواند منشاء اثر در مسجد باشد.

وی اظهار داشت: گاهی در فعالیتهای فرهنگی افراد دارای نقش مبلغ از خودسازی غافل می شوند که این آفت متوجه فعالان فرهنگی مساجد نیز هست.

سقای بی ریا بیان داشت: اخلاص و خودسازی از ضرورتهای جدی برای فعالان مساجد است در غیر این صورت دچار شک و شبهه شده و از اهداف خود عقب می مانیم.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به آثار حضرت امام خمینی (ره)، علامه طباطبایی و شهید مطهری، گفت: اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد باید قبل از برنامه ریزی برای مخاطبان، برای خود یک برنامه ریزی علمی و معنوی داشته باشند.

رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت با ارزشمند خواندن فعالیتهای فرهنگی مساجد در حوزه فرهنگ دینی، تصریح کرد: گردهمایی سالانه اعضای کانونهای فرهنگی هنری  می تواند در مساجد دیده شود و هر چقدر در این نشستها اعضا بهره بیشتری ببرند مساجد در کار فرهنگی پیشرفت بیشتری می کنند.

کد مطلب 722746

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