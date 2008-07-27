مساجد کانون نجات جوانان از عرفانهای کاذب هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد حجت، الاسلام دکتر محمد ناصر سقای بی ریا، صبح امروز در همایش اندیشه های آسمانی افزود: استعمار با چهره سازی و الگو سازی تلاش می کند جوانان را از مسیر اصلی اسلام و انقلاب منحرف کند و مساجد در این جا نقطه های نورانی هستند.

وی در جمع برگزیدگان کانونهای مساجد تاکید کرد: فعال فرهنگی در مسجد فردی خنثی و بی جهت نیست و باید تسریع کننده حرکت جوانان به سوی عالمان ربانی باشد.

رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت با اشاره به اهمیت حضور روحانیون در جریان فرهنگی مساجد، افزود: عالمی که علاوه بر علم از انگیزه الهی برخوردار است، می تواند منشاء اثر در مسجد باشد.

وی اظهار داشت: گاهی در فعالیتهای فرهنگی افراد دارای نقش مبلغ از خودسازی غافل می شوند که این آفت متوجه فعالان فرهنگی مساجد نیز هست.

سقای بی ریا بیان داشت: اخلاص و خودسازی از ضرورتهای جدی برای فعالان مساجد است در غیر این صورت دچار شک و شبهه شده و از اهداف خود عقب می مانیم.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به آثار حضرت امام خمینی (ره)، علامه طباطبایی و شهید مطهری، گفت: اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد باید قبل از برنامه ریزی برای مخاطبان، برای خود یک برنامه ریزی علمی و معنوی داشته باشند.

رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت با ارزشمند خواندن فعالیتهای فرهنگی مساجد در حوزه فرهنگ دینی، تصریح کرد: گردهمایی سالانه اعضای کانونهای فرهنگی هنری می تواند در مساجد دیده شود و هر چقدر در این نشستها اعضا بهره بیشتری ببرند مساجد در کار فرهنگی پیشرفت بیشتری می کنند.