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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۵۳

شبکه آبرسانی شهر همدان اصلاح می شود

شبکه آبرسانی شهر همدان اصلاح می شود

همدان - خبرگزاری مهر: فرماندار همدان گفت: در سال جاری یک میلیارد تومان اعتبار برای اصلاح شبکه آبرسانی در شهر همدان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اکبرفامیل کریمی پیش از ظهر امروز در کار گروه بهداشت شهرستان همدان اظهار داشت: 35 درصد آب شرب همدان به دلیل پوسیدگی شبکه آبرسانی در این شهر هدر می رود.

فامیل کریمی افزود: 56 درصد آب شرب همدان از صنایع زیرزمینی و بقیه آن از مخازن آبی شهر همدان شامل سد اکباتان و سد آبشینه تامین می شود.

وی با تاکید بر آلوده نبودن آبهای سد اکباتان و آبشینه عنوان کرد: منابع و مخازن آبی شهر همدان با هیچگونه مشکل بهداشتی روبرو نیستند.

فرماندار همدان از چاره اندیشی برای جلوگیری از آلوده شدن آب هنگام قطعی شبانه و اتصال مجدد آن در روز خبر داد و گفت: ستاد مدیریت آب هر روز تشکیل جلسه می دهد و با اتخاذ تصمیمات، قطعی آب به زودی در همدان کاهش خواهد یافت.

فامیل کریمی با اشاره به پروژه آبرسانی از سد تالوار زنجان به همدان یادآور شد: تاکنون 28 کیلومتر از این پروژه آماده لوله گذاری شده است و در سال جاری نیز 12 میلیارد تومان اعتبار برای سرعت بخشی به اجرای آن در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 722754

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