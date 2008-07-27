شبکه آبرسانی شهر همدان اصلاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اکبرفامیل کریمی پیش از ظهر امروز در کار گروه بهداشت شهرستان همدان اظهار داشت: 35 درصد آب شرب همدان به دلیل پوسیدگی شبکه آبرسانی در این شهر هدر می رود.
فامیل کریمی افزود: 56 درصد آب شرب همدان از صنایع زیرزمینی و بقیه آن از مخازن آبی شهر همدان شامل سد اکباتان و سد آبشینه تامین می شود.
وی با تاکید بر آلوده نبودن آبهای سد اکباتان و آبشینه عنوان کرد: منابع و مخازن آبی شهر همدان با هیچگونه مشکل بهداشتی روبرو نیستند.
فرماندار همدان از چاره اندیشی برای جلوگیری از آلوده شدن آب هنگام قطعی شبانه و اتصال مجدد آن در روز خبر داد و گفت: ستاد مدیریت آب هر روز تشکیل جلسه می دهد و با اتخاذ تصمیمات، قطعی آب به زودی در همدان کاهش خواهد یافت.
فامیل کریمی با اشاره به پروژه آبرسانی از سد تالوار زنجان به همدان یادآور شد: تاکنون 28 کیلومتر از این پروژه آماده لوله گذاری شده است و در سال جاری نیز 12 میلیارد تومان اعتبار برای سرعت بخشی به اجرای آن در نظر گرفته شده است.
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