شبکه آبرسانی شهر همدان اصلاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اکبرفامیل کریمی پیش از ظهر امروز در کار گروه بهداشت شهرستان همدان اظهار داشت : 35 درصد آب شرب همدان به دلیل پوسیدگی شبکه آبرسانی در این شهر هدر می رود .

فامیل کریمی افزود : 56 درصد آب شرب همدان از صنایع زیرزمینی و بقیه آن از مخازن آبی شهر همدان شامل سد اکباتان و سد آبشینه تامین می شود .

وی با تاکید بر آلوده نبودن آبهای سد اکباتان و آبشینه عنوان کرد : منابع و مخازن آبی شهر همدان با هیچگونه مشکل بهداشتی روبرو نیستند .

فرماندار همدان از چاره اندیشی برای جلوگیری از آلوده شدن آب هنگام قطعی شبانه و اتصال مجدد آن در روز خبر داد و گفت : ستاد مدیریت آب هر روز تشکیل جلسه می دهد و با اتخاذ تصمیمات، قطعی آب به زودی در همدان کاهش خواهد یافت .