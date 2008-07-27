جهش قیمتها با نقدی کردن یارانه ها / هدفمندکردن یارانه ها در چند مرحله

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت تحلیلی درباره اصلاح ساختار اقتصادی ایران ارائه کرده که در پی می آید:
" اقتصاد ایران دهههاست که از معضلات مزمنی رنج میبرد و با وجود اذعان دولتهای مختلف به این معضلات، تاکنون گام اساسی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور برداشته نشده است. دولت نهم با آگاهی از مشکلات ریشهای اقتصاد کشور، از ماهها پیش تدوین طرحی بنیادین برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور را کلید زد و اکنون طرحی کامل و جامع برای تحول اقتصادی کشور آماده شده است.
مطالعات طولانیمدت کارشناسان دولت نشانگر آن است که بخشهای مختلف اقتصادی کشور دچار بیماریهای مزمنی هستند که سالهاست اقدامی اساسی برای رفع آن انجام نشده و قاعدتاً هرگونه اقدامی در این شرایط، بدون هزینه نخواهد بود و دولتهای پیشین از ترس همین هزینهها از اصلاح ساختار اقتصادی –با وجود علم به ضرورت آن- دوری کردند. بررسیهای جامع کارگروه تحول اقتصادی دولت نشان میدهد نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، چارچوب ارزشگذاری پول ملی، بهرهوری، نظام توزیع کالا و خدمات و نظام یارانهها صد در صد نیازمند اصلاحات ساختاری هستند تا اقتصاد کشور به رونق برسد. در طرح تحول اقتصادی دولت، برای اصلاح تمامی این بخشها برنامههای جامعی تهیه شده و اکنون در معرض دید کارشناسان و اقتصاددانان و صاحبنظران قرار گرفته تا کاملتر شود.
برنامه دولت در گام اول اجرای طرح تحول اقتصادی، هدفمند کردن یارانههاست. هماکنون دولت فقط در بخش انرژی سالانه حدود 88 میلیارد دلار یارانه پنهان می پردازد. درباره چگونگی محاسبه این میزان یارانه باید گفت با کسر کردن قیمتهای جهانی انرژی از قیمت مصرفی در داخل کشور با ارز 940 تومان به رقم 88 میلیارد دلار یارانه سالانه انرژی رسیدهایم. برای توزیع هدفمند این میزان یارانه عظیم که بیش از کل بودجه عمومی دولت است، طرح توزیع نقدی یارانهها در دستور کار قرار دارد.
درباره انتقاداتی که نسبت به عدم توجه دولت به آثار تورمی طرح هدفمند کردن یارانهها میشود نیز باید توضیح داد که بر خلاف مباحث مطرح شده، دولت کاملاً به آثار و پیامهای تورمی نقدی کردن یارانهها آگاه بوده و کار کارشناسی مفصل و دقیقی در این زمینه انجام داده است.
بر خلاف دولتهای قبلی که از ترس پیامدهای تورمی، از اجرای هدفمند کردن یارانهها خودداری کردند، دولت نهم بر اساس کارشناسیها و مطالعات علمی دقیق به این نتیجه رسیده که هدفمند کردن یارانهها قطعاً به صلاح کشور خواهد بود و در این ارتباط، میزان پیامدهای تورمی این طرح را نیز محاسبه کرده است. براساس کارشناسیهای صورت گرفته، دولت کاملاً آگاه است که نقدی کردن یارانهها حتماً با جهش قیمتها همراه خواهد بود و برخی فشارهای اجتماعی ایجاد خواهد کرد، اما واقعیت مهمتر آن است که اجرای این طرح مطمئناً مزایای بسیار بیشتری نسبت به معایب کوتاهمدت آن دارد و با تحمل دردی کوتاهمدت، رونقی بلندمدت نصیب اقتصاد کشور خواهد شد.
هدفمند کردن یارانهها در چند مرحله اجرا خواهد شد. ابتدا باید نظام شناسایی اقشار آسیبپذیر را اجرا کرد و سپس نظام قیمتگذاری را اصلاح کرد و در مرحله بعد اقدام به بازتوزیع یارانهها نمود که در این مرحله، دولت به شدت نیازمند دیدگاههای کارشناسی صاحبنظران است."
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