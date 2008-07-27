100 واحد صنعتی تجاری در منطقه‌ آزاد تجاری صنعتی انزلی فعال است

کمال فیروز آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرانزلی اظهار داشت: این منطقه با سه‌ هزار و ‪ ۲۰۰‬هکتار وسعت شامل سه محدوده تجاری گلشن، شهرک صنعتی حسن رود و محدوده بندری است.

وی گفت: در حال حاضر بیش از سه هزار نیروی کار در بیش از ‪ ۱۰۰‬واحد صنعتی و تجاری موجود در منطقه فعال هستند.‬

مدیرعامل منطقه ‌آزاد انزلی همچنین با اعلام اینکه منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است، بیان داشت: این مناطق از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج هستند.

وی بیان داشت: مناطق آزاد با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می کند.

فیروزآبادی اظهار داشت: منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی اهدافی نظیر عمران و آبادانی و ارائه خدمات عمومی، رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، تشویق تولید و صادرات کالا را در استان و کشور را به همراه دارد.

وی گفت: ورود و حضورفعال در بازارهای منطقه ای و جهانی، جذب فناوریهای جدید، انتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی همسو با توسعه علمی و فناوری جهان، تسریع در فرآیندهای تجاری، اقتصادی و فناوری (کاتالیزور) با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی طرحها و تعمیم آن به سراسر کشور که رسالت تعامل فعال با جهان منطبق با سند چشم انداز بیست ساله کشور را دنبال می کند.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به محدوده منطقه آزاد انزلی افزود: این منطقه شامل محدوده وسیعی از شهرستان بندرانزلی به مساحت سه هزار و200 هکتار خشکی و حدود 40 کیلومتر مربع آبی که منطقه ویژه اقتصادی سابق، شهرک صنعتی حسن رود و محدوده بندری اداره کل بندر و کشتیرانی انزلی را نیز دربر می گیرد.

فیروزآبادی ادامه داد: این امر مطلوبیت و جاذبه منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی و اختیارات قانونی آن را برای ارائه تسهیلات در زمینه تخلیه و بارگیری و سایر امور مربوطه ارتقاء داده است.

وی یادآور شد: منطقه آزاد انزلی در سه بخش و در دو ناحیه شرق و غرب شهرستان بندر انزلی ایجاد می شود و هر یک از مناطق پتانسیل خاص خود را دارد.

فیروزآبادی گفت: پتانسیل قسمت شرقی شامل تاسیسات بندری و گمرکی، شهرک صنعتی، اراضی منابع طبیعی و مجاورت با تالاب انزلی است.

این مسئول یادآور شد: پتانسیل قسمت غربی شامل اراضی مناسب طبیعی، تراکم کم جمعیت و مناطق مسکونی، غالب زمینهای زیر کشت برای صیفی کاری و باغات و کمترین مقدار زمین جهت شالیکاری، دسترسی به ساحل مناسب و وجود اماکن و تاسیسات تفریحی و توریستی در منطقه است.