ذخیره خون در کشور کافی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی در نشست خبری که امروز به مناسبت سالروز تاسیس سازمان انتقال خون ایران (9 مرداد) برگزار شد، افزود: در سال 84 هدفی را برای جبران کمبودهای مخفی خون در کشور در نظر داشتیم که در سال 86 به این هدف که افزایش 20 درصدی ذخیره خونی بود، دست یافتیم.

وی با عنوان این مطلب که در حال حاضر خیلی نگران این موضوع نیستیم، تصریح کرد: حالا دیگر هیچ فردی برای دریافت خون و فرآورده های خونی در انتظار نمی ماند.

ابوالقاسمی گفت: در سال 87 قصد داریم تمرکز را بر روی کیفیت خون و فرآورده های خونی قرار دهیم، زیرا از دغدغه کمیت تا حدود زیادی خلاص شده ایم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با اشاره به اینکه در سال گذشته به طور رسمی خون جایگزین در کشور حذف شد، افزود: توانستیم به گروه کشورهایی که به صورت داوطلبانه و بدون هیچ چشم داشتی خون را جمع آوری می کنند، بپیوندیم.

وی در ادامه به بحث اتوماسیون و تجهیزات مربوط به راه اندازی این سیستم در استانهای اصلی کشور اشاره کرد و گفت: قبل از راه اندازی این سیستم، بیش از 90 درصد پلاسما فرز به صورت دستی انجام می شد که احتمال خطا زیاد بود، ولی در حال حاضر با استفاده از دستگاههای پلاسمافرز، این روش به صورت اتومات انجام می شود.

به گفته ابوالقاسمی، فیلتر کردن خون برای تالاسمی ها در سازمان انتقال خون موجب رضایت بیماران گردید.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران از تحت درمان قرار گرفتن بیش از 700 بیمار مبتلا به هپاتیت C با داروی پگین اینترفرون خبر داد.

وی همچنین به راه اندازی بانک خون بند ناف اشاره کرد و افزود: سازمان انتقال خون ایران قادر است ذخیره خون بند ناف را به شکل دولتی ارائه دهد و در این زمینه مشغول رایزنی با وزارت بهداشت هستیم تا بتوانیم هزینه های آن را تامین کنیم.

ابوالقاسمی، هزینه اولیه راه اندازی بانک خون بند ناف را بالغ بر یک میلیارد تومان عنوان کرد و در عین حال افزود: بیشترین هزینه مربوط به نگهداری و نمونه گیری است که هزینه انجام هر نمونه خون بند ناف بالغ بر یک میلیون تومان است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با تاکید بر سلامت خون های اهدایی، گفت: اگر 17 هزار بیمار مبتلا به اچ آی وی در کشور داشته باشیم، آمارهای سازمان نشان می دهد که خون های دریافتی نزدیک به 100 برابر سالم تر از شاخص جامعه است.

وی با اشاره به ارسال بیش از 200 هزار لیتر پلاسما به اروپا، در خصوص راه اندازی پالایشگاه خون در کشور، افزود: در این خصوص سازمان انتقال خون از آمادگی کامل برای تامین پلاسما برخوردار است و فقط منتظر تصمیم شورای اقتصاد و وزارت بهداشت هستیم که هزینه های ایجاد پالایشگاه را تصویب کنند.

ابوالقاسمی از همکاری یک شرکت نصاب آلمانی برای راه اندازی این پالایشگاه خبر داد و گفت: هزینه راه اندازی پالایشگاه خون نزدیک به 80 میلیون یورو تخمین زده می شود.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران در ادامه به تمدید قرارداد بیمه خون و محصولات خونی و تمایل این سازمان برای تجدید قراردادبا بیمه ایران در سال 87 خبر داد و گفت: تمامی گیرندگان خون و فرآورده های خونی در کشور، تحت پوشش این بیمه قرار دارند.