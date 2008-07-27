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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۰۷

از سوی سازمان تبلیغات اسلامی/

شورای تغذیه فکری تشکیل می‌شود

شورای تغذیه فکری تشکیل می‌شود

شورای تغذیه فکری به منظور ارائه محورها و تنظیم قالب و محتوای متون و نشریات برای اقشار تاثیرگذار و چگونگی اجرای طرح تغذیه فکری از سوی سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل می‌شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست ویژه ای با حضور حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون امور فرهنگی و تبلیغ و حجت الاسلام سید محمد جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی ، زمینه همکاری و تعامل برای تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به تغذیه فکری روحانیون و دیگر اقشار جامعه مورد بررسی قرار گرفت .

در این نشست مقرر شد شورایی با عنوان شورای تغذیه فکری با هماهنگی و همکاری دو معاونت تشکیل شود .

هدف این شورا ارائه محورها و تنظیم قالب و محتوای متون و نشریات برای اقشار تاثیرگذار و چگونگی اجرای طرح تغذیه فکری خواهد بود .

 

 

 

 

کد مطلب 722763

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