به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست ویژه ای با حضور حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون امور فرهنگی و تبلیغ و حجت الاسلام سید محمد جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی ، زمینه همکاری و تعامل برای تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به تغذیه فکری روحانیون و دیگر اقشار جامعه مورد بررسی قرار گرفت .



در این نشست مقرر شد شورایی با عنوان شورای تغذیه فکری با هماهنگی و همکاری دو معاونت تشکیل شود .

هدف این شورا ارائه محورها و تنظیم قالب و محتوای متون و نشریات برای اقشار تاثیرگذار و چگونگی اجرای طرح تغذیه فکری خواهد بود .