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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۱۰

موزه مردم شناسی خمین مرمت و بازگشایی شد

موزه مردم شناسی خمین مرمت و بازگشایی شد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری‌ و صنایع دستی استان مرکزی گفت: موزه مردم شناسی شهرستان خمین با یک میلیارد و ‪۹۰۰‬ میلیون ریال اعتبار به مدت یک سال استحکام بخشی، مرمت و بازگشایی شد.

محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: این موزه در قلعه سالار محتشم از بناهای تاریخی و قدیمی شهرستان خمین واقع شده است.

وی با اشاره به اینکه تعمیر سقف، دیوار، گچ کاری و نقاشی مجموعه موزه از مهمترین اقدامات انجام شده است، خاطرنشان کرد: علاوه بر هزینه های صرف شده یک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال برای بازسازی ‌و تعمیر پله‌ها، حیاط و دیوارهای محوطه قلعه سالار تامین شده است.

وی گفت: فاز اول این موزه شامل بخش مردم شناسی و نصب پیکره، مراسم سنتی شب چله، کوسه نقالدی و کردعلی به کوه، در معرض دید علاقه ‌مندان قرار گرفته است.

وی افزود: در بخش دوم این موزه نیز انواع ظروف سفالی و مسی، پوشاک سنتی، نسخه‌ های خطی، آبگینه و انواع سکه گردآوری شده است.

حسینی ادامه داد: قلعه سالار محتشم با مساحت حدود شش هزار متر مربع و قدمت ‪ ۱۲۰‬سال یکی از بناهای ارزشمند دوره قاجاریه است که در سال ‪ ۸۱‬در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

وی یادآور شد: طرح و ساختار قلعه و عمارت آن بر اساس فرهنگ معماری ایرانی ساخته شده و عناصر معماری تاریخی همچون گوشواره، سردابه، ایوان و گرم خانه در آن مشاهده می‌ شود.

کد مطلب 722772

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