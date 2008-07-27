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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۵۰

تارخ در گفتگو با مهر :

هیئت داوری فیلم‌های کوتاه جشن خانه سینما مشخص شد

هیئت داوری فیلم‌های کوتاه جشن خانه سینما مشخص شد

دبیر دوازدهمین جشن خانه سینما از پایان کار هیئت انتخاب و آغاز داوری‌ فیلم‌های کوتاه دوازدهمین جشن خانه سینما خبر داد.

امین تارخ در این باره به خبرنگار مهر گفت : کار هیئت انتخاب فیلم‌های کوتاه جشن خانه سینما که امسال به طور مستقل برگزار می‌شود، شب گذشته به پایان رسید و این هیات از میان 318 فیلم ، 40 اثر را برای حضور در بخش رقابتی این جشن انتخاب کردند.

وی افزود: اعضاء هیئت داوری که از امروز کار خود را آغاز می‌کنند عبارتند از تورج اصلانی،محمد اطبایی، مونا زندی، مصطفی آل احمد، محمدرضا سرکانیان، ساعد نیک ذات، امیر لطفیان، پیمان نهان قدرتی، فرزاد موتمن، جعفر صانعی مقدم، علیرضا شجاع نوری،هانیه توسلی، فریدون جیرانی، الهام حسین‌زاده، علی لقمانی، محسن امیر یوسفی، محمدرضا دلپاک. 10 نفر از اعضاء هیئت داوری را صنف فیلم کوتاه و هفت نفر را هیئت مدیره خانه سینما انتخاب کرده است.

کد مطلب 722774

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