به گزارش خبرگزاری مهر،‌ جلسه پرسش و پاسخ نمایش‌های "عروس، افسوس، کابوس، بلوتوس" آرش میرطالبی سه‌شنبه هشتم مرداد،‌ "هتل پلازا" کورش نریمانی چهارشنبه 9 مرداد و "در جمعیت گم شد" سعید هاشمی‌پور و جلال تجنگی پنجشنبه 10 مردادماه بعد از اجرای نمایش‌ها برگزار می‌شود.

در این جلسه‌ها کارگردان و عوامل نمایش در حضور کارشناسان انجمن منتقدان تئاتر با تماشاگران و حاضرین در سالن به گفتگو می‌پردازند. "عروس، افسوس، کابوس، بلوتوس"، "در جمعیت گم شد" و "هتل پلازا" به ترتیب ساعت 18:30، 20 و 20:15 در کارگاه نمایش، سالن قشقایی و سالن سایه اجرا می‌شوند.