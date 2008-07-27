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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۵۷

نشست خبری سه نمایش در حال اجرا برگزار می‌شود

انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر با همکاری تئاتر شهر‌ نشست پرسش و پاسخ سه نمایش "هتل پلازا"،‌"عروس، افسوس، کابوس، بلوتوس" و "در جمعیت گم شد" را از هشت تا 10 مرداد برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ جلسه پرسش و پاسخ نمایش‌های "عروس، افسوس، کابوس، بلوتوس" آرش میرطالبی سه‌شنبه هشتم مرداد،‌ "هتل پلازا" کورش نریمانی چهارشنبه 9 مرداد و "در جمعیت گم شد" سعید هاشمی‌پور و جلال تجنگی پنجشنبه 10 مردادماه بعد از اجرای نمایش‌ها برگزار می‌شود.

در این جلسه‌ها کارگردان و عوامل نمایش در حضور کارشناسان انجمن منتقدان تئاتر با تماشاگران و حاضرین در سالن به گفتگو می‌پردازند. "عروس، افسوس، کابوس، بلوتوس"، "در جمعیت گم شد" و "هتل پلازا" به ترتیب ساعت 18:30، 20 و 20:15 در کارگاه نمایش، سالن قشقایی و سالن سایه اجرا می‌شوند.

کد مطلب 722776

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