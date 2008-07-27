نرخ کرایه اتوبوس و مینی بوس در ارومیه افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم ستوده ظهر امروز در جریان بازدید اعضای کمسیسون نظارت و پیگیری شورای اسلامی از پایانه مسافربری بین شهری ارومیه از ساماندهی ناوگان اتوبوسرانی ارومیه برای تحقق برنامه دولت در بخش حمل و نقل خبر داد و اضافه کرد: افزایش نرخ کرایه ها را بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر افزایش نرخ کرایه ها در هر دو سال یکبار صورت می گیرد.

وی ادامه داد: برای ارائه خدمات بهتر با توجه به افزایش قیمت انرژی و سوخت و بیمه و هم چنین هزینه های دستمزد ضروری ایست قیمت کرایه ها نیز افزایش یابد .

ستوده با اشاره به غیر قابل استفاده بودن چارت سازمانی این سازمان اظهار داشت: بر اساس تحولات چدید برخی از رده های شغلی مازاد بوده و لازم است با بهبود وضعیت نیروی انسانی و جذب افراد متخصص این سازمان را بهبود ببخشیم .

وی با تاکید بر کمبود اتوبوس در ارومیه خاطرنشان کرد: در حال حاضر ناوگان اتوبوسرانی ارومیه با 310 دستگاه اتوبوس 34 درصد از حجم سفرهای درون شهری را پوشش می دهد و برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده به 140 دستگاه اتوبوس نیازمند است.

مدیر عامل سازمان پایانه مسافربری شهرداری ارومیه هم از ایجاد 30 سکوی ویژه برای اتوبوسها در ارومیه خبر داد و گفت: برای رعایت ترافیک و جلوگیری از جار زنی برای هر یک از تاکسیهای برون شهری و اتوبوسهای بین شهری سکوهای ویژه در نظر گرفته شد.

سیاوش سلیمانی با اشاره به ضرورت تامین امنیت در پایانه ها بر توسعه ترمینال و آزاد سازی املاک و فضاهای اطراف آن بر طبق مصوبه شورا تاکید کرد و افزود: با هماهنگیهایی که با مسئولان نیروی انتظامی انجام گرفت این امر محقق خواهد شد.

وی از تجهیز پایانه ها به دوربینهای مدار بسته هم خبر داد و اظهار داشت: برای اولین بار در سطح کشور این اقدام در پایانه های مسافربری ارومیه اجرایی شد.

سلیمانی کاهش 50 درصدی تخلفات پس از نصب دوربینها را از جمله ثاثیرات این طرح عنوان و خاطرنشان کرد: در حال حاضر 27 شرکت تعاونی مسافربری در پایانه مستقر است .

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود کمبود محل اسکان موقت برای مسافرین را از جمله مشکلات عنوان کرد و بیان داشت: برای رفع این کمبود سالن انتظار و محل اسکان برای بانوان با اعتبار 2200 میلیون ریال به زودی افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزایش این محلها در سالهای آتی را جزو برنامه ها اعلام کرد .

سلیمانی ایجاد یک حلقه چاه عمیق برای مهار آتش سوزی با لوله کشی به سکوی سوار و اطراق دفاتر مسافربری را از دیگر خدمات این نهاد عنوان کرد و یادآور شد: این طرح با اعتبار 16 میلیون ریال برای اطفا حریق در مواقع آتش سوزی و شستشوی محوطه پیش بینی شده است .

ساماندهی دستفروشان، تعویض سرویسهای بهداشتی ترمینال روستایی و تکمیل و ساخت نمازخانه از دیگر اقدامات این سازمان در سال جاری بود که مورد بازدید اعضای کمیسیون نظارت و پیگیری قرار گرفت .