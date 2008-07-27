رویکرد تبلیغات شهری در شهرداری منطقه دو تبریز متحول می شود

مهدی سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: رویکرد تبلیغات شهری در این منطقه مبتنی بر فرهنگ سازی و تبیین فرهنگ شهرنشینی است.

وی با اشاره به اجرای برخی از این طرحها با تاکید بر نصب بیش از 40 تابلو شامل پیامهای شهروندی در سطح شهر با تاکید بر ارتباط مستقیم تبلیغات و فرهنگ سازی اظهار داشت: یکی از ضرورتهای کلان شهرها اشاعه فرهنگ شهر نشینی و قواعد مبتنی بر یک زندگی سالم و قانونمند در سطح شهر است.

سلیمان پور گفت: شهرداری منطقه دو تبریز رویکرد حاکم بر تبلیغات شهری را در سال نوآوری و شکوفایی تغییر داده به نحوی که هم زیبایی و طراوت محیط شهر حفظ شود و هم انواع شعارها و احادیث پیرامون شهرنشینی در معرض دید عموم شهروندان قرار بگیرد.

وی افزود: متاسفانه تاکنون تابلوهای تبلیغات شهری که از سوی شهرداری در سطح شهر نصب می شد در اکثر موارد تصاویر طبیعت، گل و آبشار و . . . بود که پیام خاص شهروندی را بیان نمی کرد در حالی که این رویکرد در شهرداری منطقه دو تبریز به سوی فرهنگ سازی و تبلیغ فرهنگ شهر نشینی تغییر یافته است.

شهردار منطقه دو تبریز ادامه داد: یکی از اقدامات شهرداری منطقه دو تبریز حذف داربست در تبلیغات شهری و استفاده از نوع جدیدی از سازه های فلزی است.

وی گفت: همچنین در راستای بهره مندی از فضاهای شهری، بیلبوردهای بلا استفاده شرکتها و موسسات را به شعارهای شهروندی مزین کردیم.

سلیمان پور با اشاره به اجرای طرح استتار پروژه های عمرانی تصریح کرد: برای نخستین بار شهرداری منطقه دو تبریز طرح استتار پروژه های عمرانی را در قالب به کار بردن تصاویر میراث فرهنگی، آثار تاریخی، پروژه های عمرانی و زیباییهای شهر تاریخی تبریز به اجرا گذاشت.

وی افزود: این طرح با دو هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری کلان شهر تبریز و استتار پروژه های عمرانی در حال ساخت، مورد اجرا قرار می گیرد که خوشبختانه استقبال خوبی نیز از سوی شهروندان شده است.