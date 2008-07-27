20 میلیارد ریال برای ساخت و بازسازی طرحهای ورزشی رشت هزینه می شود

رئیس شورای شهر رشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این میزان اعتبار 14میلیارد ریال برای اجرای طرحهای زمینهای ورزشی در بوستانها و شش میلیارد ریال نیز برای بازسازی و ساخت سوله های مجهز ورزشی رشت هزینه می شود.

وی بیان داشت: خرید تجهیزات لازم ورزشی برای ورزشکاران مناطق محروم این شهراز دیگر برنامه های این شورا است.

قاسمی همچنین با اعلام اینکه اکنون دشمن تهاجم فرهنگی بین جوانان جامعه را برای نابودی ایران در دستور کار خود قرار داده است، بیان داشت: توسعه اماکن و تجهیزات ورزشی ابزار مناسبی برای مقابله با این تهاجم فرهنگی است.

این مسئول در ادامه اظهار داشت: امروز ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سر و کار دارند.

وی خاطرنشان کرد: اسلام برای سلامت انسان و نقش ورزش در ارتقاء سلامت جایگاه ویژه ای قائل بوده و در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که بر اهمیت ورزش و نیرومند سازی جسم در کنار تقویت روح و بعد علمی دلالت دارد.

قاسمی ادامه داد: با توجه به نقش انکارناپذیر ورزش در سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی، اسلام همواره سفارش به فراگیری ورزشهای سالم و همگانی تاکید شده است.