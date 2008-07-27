متکی خواستار حمایت غیر متعهدها از عضویت ایران در شورای امنیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر منوچهر متکی در سخنرانی خود در افتتاحیه اجلاس مقامات ارشد کشور های عضو جنبش عدم تعهد گفت :‌ ایران به عنوان یک کشور باستانی با تمدن درخشان چند هزار ساله به اعتراف تاریخ همواره در راه مساعدت به پیشرفت صلح، عدالت و پیشرفت بشریت گام برداشته است.

وی افزود : عدالت طلبی، صلح جویی و کمک به ستمدیدگان یک سنت حسنه است که در نهاد ایران و ایرانی جای گرفته است. از این رو جنبش عدم تعهد که همین اصول را در بطن خود جای داده است در نظر جمهوری اسلامی ایران از ارج و قرب والایی برخوردار است و ما به جنبش عدم تعهد به عنوان یک حرکت جهانی ملت های آزاده جهان برای نیل به صلح، عدالت، ازادی و استقلال و پرهیز از خشونت، جنگ، خودکامگی و یکجانبه گرایی نگاه می کنیم.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه کشورهای عدم تعهد با چالش های بزرگی در زمینه های صلح و امنیت، توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی و حاکمیت قانون مواجه هستند گفت : عرصه ها و چالش های نگران کننده زیادی بوجود آمده است که تجدید تعهدات جامعه بین المللی برای حفظ و دفاع از اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل و آرمان های جنبش عدم تعهد را می طلبد.

وی گفت : با عنایت به تحولات بوجود آمده در عرصه بین المللی از زمان برگزاری چهاردهمین کنفرانس وزرای جنبش عدم تعهد در هاوانا، بر جنبش عدم تعهد است که به تلاش های خود برای ایجاد صلح آمیز و هدفمند و نیز نظم جهانی مبتنی بر عدالت، دوستی و برابری که همچنان با چالش های اساسی مواجه است بیفزاید.

متکی افزود : کمبود منابع و توسعه نیافتگی اکثر کشورهای در حال توسعه از یک سو و عدم استمرار همکاری و توسل به اقدامات یکجانبه قهر آمیز از سوی برخی قدرتهای بزرگ از موانع جدی پیشرفت کشورهای جهان سوم است ، کشورهای غنی و قدرتمند همچنان نفوذ زیادی را در تعیین ماهیت و مسیر روابط بین المللی از جمله روابط تجاری و اقتصادی و نیز قواعد حاکم بر ین روابط به ضرر کشورهای در حال توسعه اعمال می کنند.

وی تصریح کرد :‌ دستیابی به آرمان های جنبش عدم تعهد در سال های اخیر که خشونت و آشوب ناشی از اشغالگری در عراق و فلسطین به اوج خود رسیده و یکجانبه گرایی برخی صاحبان زور و قدرت، نظام بین المللی را در آستانه بحرانی جدی قرار داده است ، از هر زمان دیگر ضروری تر است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت : در عصر حاضر جنبش نیازمند اتحاد وهمبستگی بیشتر برای مقابله با چالش هایی است که در مقایسه با زمان تشکیل جنبش بسیار وسیع تر و مخاطره انگیز تر شده اند.

وی تاکید کرد : در وضعیت بغرنج کنونی نظام بین الملل که یکجانبه گرایی و مداخله جویی بیش از هر چیز آن را رنج می دهد کشورهای در حال توسعه به سازوکاری برای هماهنگی سیاسی و ترویج جهانی چند جانبه گرایی بر اساس حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل در جهت ترویج صلح، امنیت، توسعه، رفاه و جلوگیری از نابرابری، فقر و توسعه نیافتگی، نیازمندند.

متکی با بیان اینکه جنبش عدم تعهد این سازوکار را به بهترین شکل در اختیار کشورهاای در حال توسعه قرار می دهد افزود :‌ جنبش طی سالها یک نقش فعال کلیدی موثر و محوری در خصوص موضوعات مورد نگرانی ومهم حیاتی برای اعضا از قبیل استعمار زدایی، نژاد پرستی وضعیت در خاورمیانه شامل مسئله فلسطین، حفظ صلح و امنیت بین المللی و خلع سلاح ایفا نموده است.

وی ادامه داد : بعد ازگذشت تقریبا نیم قرن از موجودیت و مواجه با چالش ها و فراز و نشیب های زیاد، زمان و موقع حفظ و یکپارچه تر نمودن روند تقویت و تجدید حیات جنبش و اتخاذ اقداماتی رسیده است که به جنبش اجازه مقابله موثرتر و کاراتر در مقابله با چالش های رو به روی امروز را بدهد. در ارتباط با چالش ها و تهدیدهای نوین و موجود جنبش می تواند با تقویت چند جانبه گرایی، به ویژه از طریق تقویت نقش محوری سازمان ملل از منافع کشورهای در حال توسعه دفاع کرده مانع از به حاشیه راندن آنها گردد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت : آینده همچون گذشته می تواند چالش ها و فرصت های زیادی را بوجود آورد و جنبش باید منسجم، قوی و پویا بماند. اعتبار و ارتباط تاریخی جنبش بستگی به وحدت و همبستگی کشورهای عضو و نیز توانایی آنها برای تاثیر گذاری بر این تحولات دارد در این ارتباط، روند تجدید حیات و تقویت جنبش باید موجب پیشرفت و استحکام آن گردد.

وی ابراز امیدواری کرد اجلاس تهران گام بلندی را در راه پیشبرد اهداف عالیه جنبش عدم تعهد برداشته و ما را به سوی جهانی امن تر و سعادتمند تر، رهنمون سازد.

متکی در بخش دیگری از سخنان خود در این اجلاس گفت :‌ در جهانی که یک کشور به طور خود خوانده مدعی رهبری جهان است و تلاش می کند که خود همزمان قاضی و هم مجری حکم باشد روح استقلال و آزادی در معرض خطری جدی قرار می گیرد، نهادهای بین المللی مورد سوء استفاده واقع می شوند و پیشرفت و توسعه کشورهای ضعیف تر متوقف می شود.

وی گفت : در چنین شرایطی کشورهای آزاده ای که بخواهند در مقابل زور سر فرود نیاورند و سنت استقلال و آزادی خود را که برای پاسداری از آن در طول قرنها قربانیان بسیاری داده اند حفظ کنند در معرض تهدید به جنگ، اشغال و انزوا قرار می گیرند.

وی افزود : نگاهی کلی به این وضعیت ناخوشایند این موقعیت را به ما القا می نماید که شاید جمعی که ما اکنون در آن به سر می بریم از جمله معدود پناهگاههای ملل آزاده و مستقل جهان باشد که به مدد آن بتوان در مقابل زورگویی قدرتهای بزرگ مقاومت کرده و آرزوهای خود را برای پیشرفت، استقلال و آزادی را دنبال کرد.

وزیر امور خارجه تصریح کرد : بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای فعال جنبش عدم تعهد سالهاست که در خط مقدم نبرد با برخی گرایش های موجود در نظام بین المللی برای محدود ساختن آزادی و استقلال و پیشرفت ملل قرار داشته است، ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری کنفرانس وزرای نهضت عدم تعهد در زمینه حقوق بشر و تنوع فرهنگی در سال گذشته فرصت خوبی را برای طرح دیدگاه های کشورهای در حال توسعه در خصوص حقوق بشر و تنوع فرهنگی فراهم آورد و اکنون خرسندم که به شما اعلام نمایم که خوشبختانه مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد در تهران فعالیت های خود را آغاز کرده است و امید است با عنایت و توجه خاص شما این مرکز بتواند به پیگیری اهداف مشخص شده بپردازد.

متکی گفت : تلاش ایران برای دستیابی به تکنولوژی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و ناخرسندی های قدرتها از این تلاش ایران، چیزی جز همان هدفی که ما کشورهای غیر متعهد را در کنار هم جمع کرده نیست یعنی مبارزه برای حفظ استقلال، آزادی و پرهیز از وابستگی، نابرابری و توسعه نیافتگی، کشور من در راه حفظ استقلال خود هزینه های زیادی پرداخته است که هشت سال دفاع در برابر جنگ تحمیل شده از سوی دیکتاتور پیشین عراق و تحمل سالها تحریم اقتصادی و سیاسی از آن جمله است. جمهوری اسلامی ایران همه این هزینه ها را به جان خرید و به راه خود ادامه داد.

وی خاطر نشان کرد :‌ نتیجه این مقاومت دستیابی ملت ایران به بزرگترین موهبت های الهی یعنی استقلال و آزادی ملی بوده است. در نتیجه تحمل دشواری ها، جوانان این سرزمین به پیشرفت های علمی متعددی دست یافته اند که هر روز اخبار جدیدی از این دستاوردها به گوش می رسد. دستاوردهای دانشمندان جوان کشورمان درکشف داروهای جدید و در علوم پیچیده ای چون نانوتکنولوژی و ژنتیک موجب مباهات و افتخار ماست.

وی با بیان اینکه پیشرفت علمی ما در علم مربوط به انرژی هسته ای نیز که مستقلانه و علیرغم همه مخالفت ها و تهاجم تبلیغاتی، سیاسی و تهدید نظامی دشمنان حاصل شده است ، دلیل دیگری برای این غرور ملی است گفت :‌ دشمنان صلح، آزادی و استقلال ملل جهان با علم به اینکه دسترسی ایران به این منبع مهم انرژی می تواند کشور ما را چندین سطح از نظر علمی و اقتصادی ارتقاء دهد عزم خود را برای حصول اطمینان از عدم موفقیت کشورمان در این راه جرم نموده اند. آنها سالهاست که ما را به دروغ متهم به تلاش برای ساخت سلاح اتمی می کنند حال آنکه خود و متحدانشان به خطرناکترین شکل مسلح به این سلاح ها هستند.

به گزارش مهر ، وزیر خارجه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران تا کنون در مقابل این فشارها سر فرود نیاورده است وخواستار آن است که از سوی جنبش عدم تعهد و همه کشورهای دوست و آزاده جهان مورد حمایت قرار گیرد گفت : در همین راستاست که ایران برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل در دوره 2010 - 2009 که انتخابات آن به زودی در نیویورک برگزار می گردد نامزد شده است. بسیار امیدوارم که با رای شما به ایران در جریان انتخابات مربوطه بتوان تحولی در جهت مثبت در عملکرد شورای امنیت ایجاد کرد .

متکی همچنین از حاضران در اجلاس جنبش عدم تعهد خواست که کماکان به حمایت همه جانبه خود از آمال ملت فلسطین که همچنان در چنگ ستم، اشغال و ظلم رژیم صهیونیستی گرفتار است ادامه دهند و آنان را برای رسیدن به آزادی و حق تعیین سرنوشت خود یاری نمایند.