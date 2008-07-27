ساماندهی تردد موتورسیکلت ها در معابر شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جواد تن زاده معاون برنامه ریزی و مهندسی ترافیک سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران ضمن بیان این مطلب گفت: بر اساس مطالعات انجام شده در این معاونت آمارحجم ترافیک موتورسیکلت نشان می دهد که در سال جاری ،درصد حجم ترافیک موتورسیکلت ورودی به محدوده طرح ترافیک نسبت به کل وسایل نقلیه بیش از 30 درصد می باشد. همچنین حدود 20 درصد از کل وسایل نقلیه موجود در شبکه معابر شهرتهران را موتورسیکلت ها تشکیل می دهند.

وی افزود: این آمار حاکی از آن است که افزایش تمایل استفاده ازموتورسیکلت و به تبع آن افزایش تخلفات موتورسیکلت سواران، موجب افزایش تصادفات نیز می باشد که می بایست با توجه به اهداف مورد نظر در طرح جامع حمل و نقل وترافیک تهران ، نسبت به کاهش سهم موتورسیکلت وتمایل استفاده از آن اقدام نمود.

تن زاده تصریح کرد: مطالعات انجام شده در سازمان حمل و نقل و ترافیک نشان می دهد اجرای طرح های اصلاحی برای تقاطع های حادثه خیز شهر تهران، ممنوعیت تردد موتورسیکلت در پیاده روها واصلاح قوانین درجهت ممنوعیت حمل بار و مسافر توسط موتورسیکلت ،موجب کاهش شدت و تعداد تصادفات شده و با طراحی و احداث پارکینگ های حاشیه ای در معابر محدوده، طرح ترافیک نیز می توان تردد موتورسیکلت ها را تا حد بسیاری ساماندهی کرد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای ساماندهی تردد موتورسیکلت ها در سطح شهر، تاکنون 10 نقطه حادثه خیز در محدوده طرح ترافیک شناسایی شده و راهکارهای لازم جهت ساماندهی این نقاط ، تعیین و به مناطق شهرداری تهران ابلاغ شده است.