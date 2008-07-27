هدف اصلی ام قهرمانی در المپیک 2012 لندن است / رکورد جهان را می شکنم

رکورددار سنگین وزن جوانان جهان در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به آمریکا گفت: در رقابت های نیوجرسی با بلند کردن وزنه ای به میزان 230 کیلوگرم موفق شدم رکورد جهان را بهبود ببخشم که این موضوع برای من از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی در ادامه تصریح کرد: هدف من موفقیت در رقابت های پارالمپیک لندن است وتمام تلاش حود را به کار خواهم بست تا در این رقابت ها مدال طلا را از آن خود کنم.

رحمان در پایان گفت: می خواهم قوی ترین مرد جهان شوم و رکوردی را از خود بر جای بگذارم که سال های سال نه در معلولان و نه در سالم ها کسی توان شکستن آن را نداشته باشد.

چهارمین دوره رقابت های معلولان جوانان جهان به مدت 6 روز در نیوجرسی آمریکا جریان داشت و روز یکشنبه با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان رسید.