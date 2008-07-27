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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۵۹

گزارش خبرنگار مهر از آمریکا /

هدف اصلی ام قهرمانی در المپیک 2012 لندن است / رکورد جهان را می شکنم

هدف اصلی ام قهرمانی در المپیک 2012 لندن است / رکورد جهان را می شکنم

سیامند رحمان که در دسته بعلاوه 100 کیلوگرم چهارمین دوره رقابت های معلولان جهان به نشان طلا دست پیدا کرد، کسب قهرمانی در پارالمپیک 2012 لندن را اصلی ترین هدف خود عنوان کرد.

رکورددار سنگین وزن جوانان جهان در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به آمریکا گفت: در رقابت های نیوجرسی با بلند کردن وزنه ای به میزان 230 کیلوگرم موفق شدم  رکورد جهان را بهبود ببخشم که این موضوع برای من از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی در ادامه تصریح کرد: هدف من موفقیت در رقابت های پارالمپیک لندن است وتمام تلاش حود را به کار خواهم بست تا در این رقابت ها مدال طلا را از آن خود کنم.

رحمان در پایان گفت: می خواهم قوی ترین مرد جهان شوم و رکوردی را از خود بر جای بگذارم که سال های سال نه در معلولان و نه در سالم ها کسی توان شکستن آن را نداشته باشد.

چهارمین دوره رقابت های معلولان جوانان جهان به مدت 6 روز در نیوجرسی آمریکا جریان داشت و روز یکشنبه با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان رسید.

کد مطلب 722834

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