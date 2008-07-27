تنظیم سیاستهای اقتصادی در راستای حفظ و توسعه اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جهرمی صبح امروز در مراسم اختتامیه نهمین دوره مسابقات ملی مهارت در تهران گفت: راه تحقق برنامه چهارم توسعه هر سند چشم انداز بیست ساله کشور فقط توسعه منابع انسانی است.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: 4 سیاست حمایتی و بیمه تامین اجتماعی در حوادث ، بیکاری و درمان ، سیاستهای تنظیمی ، سیاستهای اقتصادی و رفع موانع تولید، رفع موانع سرمایه گذاری ، تنظیم سیاستهای پولی و بانکی باید در توسعه اشتغال کشور دنبال شود.

جهرمی تنظیم سیاستهای واردات و صادرات در جهت حفظ و توسعه اشتغال و ارائه آموزشهای مبتنی بر نیاز را از دیگر موارد مورد نیاز اشتغال کشور بر شمرد.

وی فارغ التحصیلان دانشگاهی را دارای بالاترین نرخ بیکاری در کشور اعلام کرد و بیان داشت: آموزش فقط در صورت نیاز با توجه به پیشرفتهای تکنولوژی و فناوری می تواند برای کشور مفید واقع شود.

وزیر کار و امور اجتماعی خواستار انطباق سیاستهای آموزشی در وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم و سازمان فنی و حرفه ای شد و خاطرنشان کرد: در همین ارتباط با وزارت علوم تفاهم نامه ارائه آموزشهای کارورزی و کارآموزی در تمام رشته ها را داشتیم.

جهرمی همچنین باز آموزی مهارتها را در جهت ایجاد بهره وری ضروری دانست و تصریح کرد: متاسفانه در قانون کار و تامین اجتماعی آموزشهای استاد شاگردی تنزل یافته است.

وی آموزش را از ساسی ترین سیاستهای وزارتخانه متبوعش اعلام کرد و افزود: از خصوصی سازی آموزشهای فنی وحرفه ای حمایت می کنیم ولی ارتقا سطح کیفی آموزشها فقط در گرو واگذاریها ایجاد نمی شود.