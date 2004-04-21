طرح تاسيس مركز ملي نخبگان جوان تقديم رييس جمهوري شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مشاور رييس جمهور و رييس سازمان ملي جوانان در ديدار افتخار آفرينان جوان شركت كننده در نمايشگاه فن آوري ژنو افزود: مركز ملي نخبگان جوان در سطح كشور به صورت فراگير و به امور نخبگان رسيدگي خواهد كرد. براي تاسيس چنين مركزي يك كميته راهبري متشكل از نمايندگان دستگاههاي مرتبط با حوزه جوانان نيز مي تواند در سياستگزاريها و برنامه ريزيهاي دولتي در حوزه نخبگان جوان نقش هدايتي و مديريتي داشته باشد.

وي تاكيد بر اينكه توجه به نخبگان جوان از جمله اولويتهاي سال 83 سازمان ملي جوانان است، گفت: در برنامه ريزيهاي كوتاه مدت فدراسيون ملي نخبگان جوان در مجمع ملي جوانان مي تواند مركزي براي فعاليت اين بخش از جوانان جامعه باشد.

عبادي از تاسيس بانك اطلاعاتي نخبگان، در اختيار گذاشتن يك خط اينترنت به هر يك از نخبگان جوان، تاسيس 7 سازمان غير دولتي نخبگان جوان، برگزاري همايش، كنفرانس، كارگاه آموزشي بامشاركت نخبگان، ايجاد امكان شركت نخبگان جوان در مسابقات بين المللي، ثبت اثر دانش آموزان جوان كشور در سازمان ثبت اسناد و تجليل از 400 نخبه به عنوان اقدامات سازمان ملي جوانان در حوزه نخبگان جوان ياد كرد.

رييس سازمان ملي جوانان با اشاره به حمايت مادي اين سازمان از نخبگان جوان به ويزه در استانهاي محروم، تصريح كرد: عليرغم اينكه حمايت از دانش پژوهان كشور از جمله وظايف سازمان ملي جوانان است اما از آنجا كه اين گروه ثمره سرمايه گذاري خانواده ها و كشور بوده و الگوي جوانان محسوب مي شوند. سازمان لازم مي داند پيگيري مسائل آنان را در اولويتهاي برنامه هاي قرار دهد.

عبادي موضوع نخبگان را از جمله دغدغه هاي جوانان و مسوولان دانست و گفت: عملكرد ما نبايد به گونه اي باشد كه اين گروه پس از گذراندن مراحل تحصيل خود جب ساير كشورها شوند بلكه ما بايد درداخل امكانات مورد نيازشان از اين سرمايه اي انساني فراهم گردد.

عبادي در پايان جوانان ايران را مستعددترين جوانان عالم و بر نقش دولت در حمايت ازآنان تاكيد كرد.

گفتني است است در اين ديدار نخبگان شركت كننده در سخنان كوتاهي از سازمان ملي جوانان به جهت حمايت هاي مادي و معنوي قدرداني كردند.