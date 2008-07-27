مصرف گوشت سفید در کشورهای پیشرفته رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله تورنگ صبح یکشنبه در همایش بهبود بهره وری در دامداری ها با استفاده از تکنیکهای تولید مثل و اصلاح نژاد در ساری افزود: نیاز جمعیت جهانی به مواد غذایی و لبنی اکنون رو به فزونی رفته است.

وی خاطر نشان کرد: جهت گیری کشورهای در حال توسعه طی دو سه دهه گذشته به سمت دامپروری صنعتی افزایش داشته و این مهم به واسطه علاقه انسان به غذای لذید دامی بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه کشورهای توسعه یافته برای تغییر الگوی مصرف و تغییر رژیم غذایی به سمت مصرف گوشت سفید روی آوردند تصریح کرد: در این کشورها هر روز مصرف گوشت قرمز رو به کاهش است.

تورنگ با بیان اینکه مصرف گوشت گاو از 32 میلیون تن سالانه در کشورهای توسعه یافته به 29 میلیون تن کاهش یافت یادآور شد: سرانه مصرف گوشت اکنون در جهان بین 16 تا 25 کیلوگرم است.

این مسئول با اعلام این مهم که درصد نیاز غذایی مردم جهان به گوشت خوک 30 تا 45 درصد افزایش یافته است، گفت: این در حالی است که مصرف شیر در ایران از 195 کیلوگرم سالانه سال 83 هم اکنون ثابت مانده است.

به گفته تورنگ، میزان مصرف گوشت در کشورهای در حال توسعه تا نه سال آینده به 27 کیلوگرم برای هر فرد خواهد رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه مجموع فعلی تولید انواع گوشت در کشورهای در حال توسعه 500 میلیون تن است، تصریح کرد: این میزان تا سال 2015 به 112 میلیون تن در جهان خواهد رسید.

این مسئول اذعان داشت: رویکرد مصرف گوشت سفید در کشورهای پیشرفته به واسطه گسترش نظام بهره وری، ارتقاء کیفیت تولید، کاهش هزینه تولید و استفاده از فرصت ها و ظرفیت های موجود در بخش تولید و تکثیر دام ها بوده است.

به گفته تورنگ، برای ارتقاء تولید باید از عوامل تولید بهینه استفاده و از ظرفیت های تولید بهره ور برای ایجاد دامداری های بزرگ بهره برداری کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر جلوگیری از حذف یارانه انرژی در بخش کشاورزی گفت: در صورت حذف این یارانه از سوی دولت و مجلس برای بخش دامپروری، سبب بروز اتفاقات حادی در واحدهای تولیدی استان و کشور خواهد شد.

تورنگ در پایان، کمبود علوفه و تلیسه را دو عامل مهم و اساسی بر سر راه توسعه دامپروری کشور دانست.

معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز اظهار داشت: بیش از 70 درصد هزینه های دام واحدهای دامی استان صرف تولید می شود.

علی اکبر طالبی افزود: مازندران با کمبود سالانه یک میلیون تن علوفه روبرو است.

به گفته وی، به واسطه توسعه دامپروری صنعتی، ظرفیت تولید در دامداری های استان که قالب آنها سنتی است رو به کاهش است.

طالبی یادآور شد: 30 هزار راس دام مولد در استان مجوز فعالیت در استان داریم.