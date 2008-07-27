ناوگان اتوبوسرانی ارومیه ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد باقرداریانی پیش از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید شورای سازمان اتوبوسرانی ارومیه، افزایش سرعت جابجایی مسافر، سهولت دسترسی مسافران به اتوبوس، افزایش سهم اتوبوس در سفرهای درون شهری، گسترش فرهنگ عمومی استفاده از ناوگان اتوبوسرانی در سفرهای درون شهری و نیز بکارگیری تکنولوژیهای نوین در ارائه خدمات و نظارت بر نحوه فعالیت ناوگان اتوبوسرانی از جمله برنامه های ساماندهی عنوان کرد.

وی در ادامه از تکمیل مطالعات راه اندازی خطوط پرسرعت اتوبوسرانی BRT ، راه اندازی سامانه بلیت الکترونیکی اتوبوس و ساماندهی مسیرهای حرکتی ناوگام اتوبوسرانی در ارومیه تا پایان امسال خبر داد و گفت: با نهایی کردن این طرحها از سال آینده خدمات جدیدی در راستای افزایش بهره وری و رضایتمندی شهروندان ارائه خواهد شد.

داریانی اصلاح ساختار چارت سازمانی و ساماندهی نیروی انسانی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی را از دیگر برنامه های دولت در ارتقای نظام بهره وری بخش حمل و نقل عمومی در استان عنوان کرد.

رئیس قبلی شورای سازمان اتوبوسرانی ارومیه هم در این جلسه در خصوص برنامه های این سازمان در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: واگذاری 61 درصد از ناوگان اتوبوسرانی به بخش خصوصی، افزایش نواحی شهری تحت پوشش خدمات اتوبوسرانی، افزایش تعداد ناوگان اتوبوسرانی و حجم جابجایی مسافر در روز را از جمله اقدامات این سازمان است.

ابراهیم عصمت لو ورود 58 دستگاه اتوبوس از محل تسهیلات تبصره 13 به ناوگان اتوبوسرانی ارومیه، کاهش عمر متوسط ناوگان اتوبوسرانی به 6/6 سال، بهسازی ایستگاههای اتوبوس و افزایش نظارت بر نحوه عملکرد ناوگان حمل مسافر را از دیگر اقدمات این سازمان در بهبود خدمات ارائه شده اعلام کرد.

در پایان این نشست با حکم استاندار آذربایجان غربی محمد باقرداریانی به عنوان رئیس جدید شورای سازمان اتوبوسرانی ارومیه معرفی و از خدمات مسئول قبلی قدردانی شد.

در حال حاضر ناوگان اتوبوسرانی ارومیه با 310 دستگاه اتوبوس 34 درصد از حجم سفرهای درون شهری را پوشش می دهد و برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده به 140 دستگاه اتوبوس دیگر نیاز است.