همایش توجیهی مدیران عرضه محصولات فرهنگی در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد کاظم دبیری پیش از ظهر امروز در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: برگزاری همایش عفاف و حجاب، افتتاح سینما پیروزی و انتخاب هیئت مدیره انجمن هنرهای تجسمی از برنامه های تعیین شده در سه ماه دوم سال جاری است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد از برگزاری جشنواره علوم قرآنی در مشهد خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در شهریور ماه میزبان ماه میهمانی خدا هستیم، جشنواره علوم قرآنی برگزار خواهد شد که در آن مراسم از خادمان قرآنی تقدیر می شود.

وی با اشاره به طرح قرآنی نور در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در ایام بهار قرآن با مشارکت کانون بعثت در مجتمع فرهنگی و هنری هاشمی نژاد مشهد انجام می شود.

دبیری با اشاره به شروع فعالیت فصل‌" تئاتر 87" تصریح کرد: آموزش تئاتر با آغاز به کار کارگاه های نمایش انجام می شود.

وی افزود: نمایشنامه خوانی از دیگر برنامه هایی است که با همکاری حوزه هنری خراسان برگزار می شود.

دبیری از برپایی پاتوق هفتگی کارگاه های ادبیات کودک و نوجوان و همچنین کارگاه و یراستار خبر داد و اظهار داشت: این پاتوق ها با هدف تبادل نظر و ارائه پیشنهادها برگزار می شود.

وی جمع آوری 35 هزار سی دی غیر مجاز از مراکز عرضه محصولات فرهنگی از ابتدای سال جاری تاکنون را از برنامه های انجام شده در سال جاری دانست.

دبیری به برگزاری نمایشگاه بانوی مهر در ایام ولادت حضرت زهرا(س) اشاره کرد و تصریح کرد: جشن بانوی مهر با همکاری معاونت شهرداری از برنامه های انجام شده در سه ماه گذشته است.

وی از صدور مجوز 10 نمایش در سه ماه گذشته گفت و افزود: در سال 87 برآنیم آموزش را محور اصلی قرار دهیم و با توجه به نیاز جامعه گام برداریم.

دبیری افزود: صدور مجوز 300 مرکز فروش محصولات فرهنگی و تمدید مجوز از دیگر فعالیتها در سه ماه بهار است.

وی اظهار داشت: نمایشگاه عکس ارتحال امام در نگار خانه میرک و برگزاری نقاشی " خوشتر از نقش" در زمان ارتحال امام (ره) در خرداد ماه سال جاری و همچنین برپایی نمایش دفاع مقدس با نام "کمکم کن" در سالروز فتح خرمشهر از دیگر برنامه های انجام شده در فصل گذشته بوده است.