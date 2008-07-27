29 طرح برگزیده دانش آموزان و دانشجویان مازندرانی به جشنواره جوان خوارزمی راه یافت

اسکندر عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره با هدف توسعه و تعالی فرهنگ مطالعه و پژوهش در جامعه با کاربردی کردن علوم و رشد و پرورش استعدادهای خلاق برای رفع نیازهای مراکز علمی و صنعتی کشور همه ساله اجرا می شود .

وی اظهار داشت: طرح های ارسالی دانش آموزان متوسطه و دانشجویان مقطع کاردانی در آموزشکده های فنی و حرفه ای مازندران به جشنواه دهم 16 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است .

عباسپور افزود: امسال از مجموع هزار و 935 طرح ارائه شده در مرحله شهرستانی 650 طرح منتخب به مرحله استانی راه یافت.

معاون نظری و مهارتی آموزش و پرورش مازندران تصریح کرد: از این تعداد 165 طرح از 230 طراح جهت شرکت در مرحله استانی و دفاع حضوری از طرح دعوت شدند که پس از داوری نهایی و دفاع حضوری طراحان 29 طرح به مرحله کشوری راه یافت.

عباسپور در پایان گفت: داوری مرحله کشوری دهمین جشنواره جوان خوارزمی از 20 لغایت 30 مرداد ماه سال جاری در دانشگاه شهید رجایی تهران برگزارمی شود و اسامی نهایی برگزیدگان نیمه اول آذر ماه اعلام خواهد شد.