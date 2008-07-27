به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی امروزخود به بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمایم 3 ،4 و 6 کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها پرداختند و آن را تصویب کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به ضمایم 3 و 4 کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها و پروتکل 1997 میلادی (1376 هجری شمسی) جهت اصلاح کنوانسیون یاد شده (الحاق ضمیمه 6 به آن) ملحق شود و اسناد آن را نزد این اسناد کنوانسیون مذبور تودیع نماید.

نمایندگان مجلس همچنین درجلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسوین قضایی وحقوقی در موردلایحه موافقتنامه حقوقی درامور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان را که شورای نگهبان به آن ایراد وارد کرده بود را بررسی و بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.

با اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود این لایحه نیز جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

این لایحه مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده می باشد و شورای نگهبان بر 4 ماده این لایحه ایراد گرفته بود ولی نمایندگان این ایرادات را برطرف نکردند و همچنان بر مصوبه قبلی خود اصرار داشتند.