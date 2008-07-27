تساوی پاس همدان مقابل مقاومت سپاسی شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، این بازی دوستانه که روز گذشته در زمین چمن اردوگاه کردان کرج برگزار شد در پایان 90 دقیقه تلاش دو تیم با نتیجه تساوی 2 بر2 به اتمام رسید.

برای تیم فوتبال پاس در این بازی مصطفی صبری (مدافع حریف) و وریا غفاری گلزنی کردند و گلهای تیم مقاومت سپاسی نیز توسط علیرضا خالقی فر و امین متوسل زاده به ثمر رسید.

تیم فوتبال پاس همدان روز چهارشنبه هفته گذشته نیز در دیدار دوستانه ای دیگر برابر پیام مشهد به نتیجه تساوی یک بریک دست یافته بود.

نکته جالب توجه در بازی روز گذشته تیم های پاس همدان و مقاومت سپاسی شیراز تشابه رنگ لباس دو تیم بود. از آنجائیکه هر دو تیم با پیراهن، شورت و جوراب فیروزه ای رنگ مهیا بازی شده بودند و پیراهن دومی در اختیار نداشتند، تیم پاس که به نوعی میزبان مقاومت سپاسی بود با پوشیدن کاور چهره ای متمایز از میهمان شیرازی پیدا کرد.