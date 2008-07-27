راهبرد سه ساله رایزنان فرهنگی تنظیم می شود

به گزارش خبرنگار مهر،سید مهدی مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که پیش از ظهر امروز در حاشیه نشست هیئت دولت در پاسخ به مهر سخن می گفت توضیح داد : دو روز اول این اجلاس مربوط به امور کارشناسی داخلی رایزنیهای فرهنگی مربوط می شود و سمینار از بیست و یکم مرداد رسما کار خود را آغاز خواهد کرد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره علت عدم اعزام رایزنان فرهنگی به تعدادی از کشورهای خارجی که بعضا روابط فرهنگی ویژه ای را با ایران دارند اظهار داشت : تنظیم برنامه اعزام رایزنان فرهنگی مسیر ویژه خود را دارد که باید پس از طی یکسری مراحل خاص عملیاتی شود.

مصطفوی همچنین از اعزام 20 رایزن فرهنگی جدید به تعدادی از کشورها خبر داد.