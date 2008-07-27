یک میلیارد ریال یارانه به مطبوعات خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ارشاد، حسین افضلیان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در دیدار با نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارشی از وضع مطبوعات و نشریات استان تصریح کرد: در حال حاضر 10 نشریه به صورت روزنامه، هفته نامه، دوهفته نامه و ماهنامه، رسالت اطلاع رسانی را در این استان برعهده دارند.

وی افزود: در حال حاضر تیراژ نشریات در استان بالغ بر 39 هزار نسخه بوده که در سال گذشته یک میلیارد و 400 میلیون ریال یارانه مطبوعات به فراخور تیراژ، کیفیت و براساس شاخصه های آن به نشریات این استان اختصاص یافته که با پیگیری های به عمل آمده از سوی این اداره کل در چهار ماهه نخست سال جاری یک میلیارد ریال دیگر نیز به این امر اختصاص یافته است.

وی شکل گیری خانه مطبوعات در خراسان جنوبی را یکی از آرزوهای دیرینه استان دانست و ادامه داد: با تلاشهای صورت گرفته سال گذشته خانه مطبوعات استان شکل گرفت و رسمیت قانونی یافت و تمامی اصحاب رسانه و مطبوعات را توانست تحت پوشش قرار دهد.

وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن 17 مردادماه سالروز شهادت شهید عرصه خبر محمود صارمی و روز خبرنگار گفت: با همکاری خانه مطبوعات استان امسال ضمن تجلیل از خبرنگاران، مراسم این روز را با شکوه خاصی برگزار خواهیم کرد و همزمان در این مراسمی از یکی از رجال مطبوعاتی و اطلاع رسانی کشور دکتر کاظم معتمدنژاد (پدر علم ارتباطات ایران) با هدف الگوسازی برای نسل جوان تجلیل می شود.