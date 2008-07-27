مجتبی جباری در باشگاه استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه تنها یک روز دیگر به پایان مهلت قانونی نقل و انتقال بازیکنان لیگ برتری باقی مانده، هنوز مجتبی جباری برای تمدید قرارداد با مسئولان باشگاه استقلال تهران به توافق نهایی نرسیده است.

در همین راستا مقرر شده است وی به همراه مدیربرنامه هایش ساعت 15 امروز در دفتر کار علی فتح الله زاده حضور یافته و مذاکرات نهایی را داشته باشد.

مسئولان باشگاه استقلال تهران امیدوارند در گفتگو با مجتبی جباری به توافق نهایی دست یافته و قرارداد رسمی او را تا پایان مهلت نقل و انتقالات لیگ برتر به ثبت برسانند.

جباری که باشگاه های داخلی چون صباباتری و سپاهان را خواهان خود می بیند به تازگی پیشنهادی از یک تیم خارجی دریافت کرده است که در صورت عدم توافق با باشگاه استقلال با این باشگاه وارد مذاکره خواهد شد.

استقلالی ها با جذب جان واریو برزیلی به نوعی پیش بینی جدایی جباری را کرده اند و این بار با دست پر وارد مذاکره با این هافبک تاثیرگذار خواهند شد.

عصر امروز می تواند عصری سرنوشت ساز برای جباری و باشگاه استقلال باشد. در حال حاضر امیدواری آبی پوشان برای تمدید قرارداد با وی بسیار زیاد است، مگر اینکه در جریان مذاکرات اتفاق خاصی رخ داده و روند را تغییر دهد.