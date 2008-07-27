وضعیت افغانستان وخیم تر شده است/ کشته شدن بیش از 50 شورشی طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "گلف تایمز" چاپ قطر، اشتاین مایر روز گذشته اعلام کرد که در سال گذشته خشونت در افغانستان بدتر شده است.

وی با اعلام این مطلب قول داد که کشورش نیروهای بیشتری را به افغانستان اعزام خواهد کرد تا به ساخت و انجام اصلاحات پلیس و ارتش افغانستان کمک کنند.

وزیر خارجه آلمان در سخنرانی خود در یک مدرسه لجستیک ارتش که از سوی آلمان در کابل ساخته شده، افزود:"اقدامات تجاوزکارانه در جنوب از سوی طالبان افزایش پیدا کرده به همین منظور سربازان آموزشی و پلیس در این کشور باید تقویت شوند".

وی که در این سفر با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز دیدار کرده، تاکید کرد که جامعه جهانی و آلمان در کنار افغانستان ایستاده است.

وزیر خارجه آلمان همچنین از کمک 6 میلیون یوروئی کشورش برای کمک به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2008 خبر داد و این انتخابات را روندی مهم برای ثبات پایدار کشور توصیف کرد.

این مقام آلمانی همچنین از دخالتهای پاکستان در امور داخلی افغانستان ابراز نگرانی کرد و همکاری بین افغانستان و همسایگانش را تنها راه برای برقراری آرامش در این کشور جنگ زده توصیف کرد.

گفتنی است که اظهارات اشتاین مایر در خصوص بحرانی شدن وضعیت در افغانستان، از سوی "مارک لیتی" سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان نیز مورد تائید قرار گرفت.

در خبری دیگر در همین ارتباط وزیر خارجه کانادا نیز به کابل سفر کرد و طی این سفر با کرزای دیدار کرد.

همچنین گزارش های خبری از کشته شدن تعداد زیادی از نیروهای طالبان در درگیری بین نیروهای ائتلاف با این گروه تروریستی خبر می دهد.

مقام های استانی در استان خوست از کشته شدن 50 تا 70 نفر شورشی در حمله هوایی صبح امروز یکشنبه نیروهای خارجی خبر می دهند.



وی همچنین از کشته شدن دو پلیس در این حمله خبر داد.

مقامات کابل همچنین از کشته شدن 3 شبه نظامی طالبان و نیز زخمی شدن دو نفر از نظامیان ارتش و زخمی شدن تعدادی نامشخص در جنوب این کشور در موسی قلعه خبر دادند.