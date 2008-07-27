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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۰۸

رجایی در گفتگو با مهر :

ارائه خدمات به بیمه شدگان افزایش می یابد

ارائه خدمات به بیمه شدگان افزایش می یابد

مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی،از ارائه خدمات جدید به بیمه شدگان تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی در سال جاری خبر داد.

دکتر صادق رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر به افراد تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 39 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند و تلاش داریم که امسال خدمات جدید را به بیمه شدگان ارائه کنیم.

وی در ارتباط با صدور کارت هوشمند، گفت: با فراگیر شدن صدور کارت هوشمند ، تایید داروهای بیماران خاص حذف شد که این امر موجب سهولت دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز و کاهش فرایند ارائه خدمات در نمایندگی های این سازمان، گردید.

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی همچنین در ارتباط با مراکز طرف قرارداد سازمان گفت: سازمان بیمه خدمات درمانی در حال حاضر با 43 هزار و 263 موسسه مرکز درمانی در سطح کشور طرف قرار داد است.

کد مطلب 722911

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