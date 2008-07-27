ارائه خدمات به بیمه شدگان افزایش می یابد

دکتر صادق رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر به افراد تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 39 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند و تلاش داریم که امسال خدمات جدید را به بیمه شدگان ارائه کنیم.

وی در ارتباط با صدور کارت هوشمند، گفت: با فراگیر شدن صدور کارت هوشمند ، تایید داروهای بیماران خاص حذف شد که این امر موجب سهولت دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز و کاهش فرایند ارائه خدمات در نمایندگی های این سازمان، گردید.

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی همچنین در ارتباط با مراکز طرف قرارداد سازمان گفت: سازمان بیمه خدمات درمانی در حال حاضر با 43 هزار و 263 موسسه مرکز درمانی در سطح کشور طرف قرار داد است.