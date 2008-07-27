جواد محمدزاده مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: سه عنوان کتاب «رسالت ناتمام»، « دانستنیهای اردو » و « اراده کن میتوانی » هر کدام در تیراژ شش هزار نسخه، توسط این مؤسسه و دبیرخانه ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور منتشر و در قالب بستههای فرهنگی در اختیار شرکتکنندگان در همایش قرار میگیرد.
محمدزاده مقدم خاطر نشان کرد: کتاب « به یادم باش » نیز ویژه آشنایی جوانان با سنت و سیره حضرت رضا (ع) در قالب مسابقه کتابخوانی توسط مؤسسه و به صورت رایگان در اختیار شرکتکنندگان در اردوی اندیشههای آسمانی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: این کتاب در تیراژ 12 هزار نسخه چاپ شده است که جوانان در مجموعه اردوهای آموزشی اندیشههای آسمانی پس از مطالعه این کتاب و شرکت در مسابقهی « به یادم باش » میتوانند جزء هشت نفر برگزیده این مسابقه باشند.
محمدزاده مقدم بیان داشت: ویژهنامهای نیز توسط مؤسسه به سفارش دبیرخانه ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور با عنوان « پلکان » در تیراژ 10 هزار نسخه آماده شده است که ویژه شرکتکنندگان در همایش اندیشههای آسمانی میباشد.
وی بالا بردن اثربخشی فعالیتهای فرهنگی در مساجد را هدف کلی اهدای بستههای فرهنگی دانست و اظهار داشت: آسیبشناسی فعالیتهای فرهنگی مساجد، افزایش اثربخشی اردوها و تقویت اعتماد به نفس در فعالان کانونهای فرهنگی هنری مساجد از دیگر اهداف این طرح است.
همایش اندیشههای آسمانی با هدف تعامل با تشکلها و کانونهای فرهنگی و توانمندسازی نیروهای مؤثر تشکلی، 12 هزار فعال فرهنگی را از چهار هزار کانون فرهنگی هنری مساجد سطح کشور تحت پوشش برنامههای آموزشی خود قرار داده است.
این طرح آموزشی شامل 13 کارگاه تخصصی در عرصههای مدیریت و برنامهریزی فرهنگی، آموزش و پژوهش، روابط عمومی، تبلیغات و خبرنگاری است که با مشارکت مؤسسه در محل مراکز تربیت معلم شهید بهشتی و شهید هاشمینژاد برگزار میشود.
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