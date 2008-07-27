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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۰۵

در کرمانشاه؛

یک میلیون و 420 هزار رأس دام علیه بروسلوز مایه کوبی می‌شوند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: در راستای اجرای طرح توسعه مایه کوبی دامهای استان علیه بیماری بروسلوز (تب مالت) بیش از یک میلیون و 420 هزار رأس دام استان علیه این بیماری مایه کوبی می شوند.

امیر ابراهیم مقصودی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: در طرح توسعه مایه کوبی دامهای استان علیه بیماری بروسلور بیش از 900 هزار رأس گوسفند و بز، 402 هزار رأس بز و بزغاله، 90 هزار رأس گاو و 28 هزار رأس گوسفند با واکسن‌های اختصاصی تحت عملیات مایه کوبی قرار خواهند گرفت.

 

وی خاطر شنان کرد: سال گذشته نیز استان کرمانشاه در اجرای طرح مایه کوبی دامها از استان‌های پیشرو و موفق کشور بوده است.

 

استان کرمانشاه یکی از قطبهای دامپروری کشور محسوب می شود و بخشی قابل توجهی از دامهای تولیدی این استان به استانها مختلف کشور صادر می شود.

کد مطلب 722917

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