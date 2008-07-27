امیر ابراهیم مقصودی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: در طرح توسعه مایه کوبی دامهای استان علیه بیماری بروسلور بیش از 900 هزار رأس گوسفند و بز، 402 هزار رأس بز و بزغاله، 90 هزار رأس گاو و 28 هزار رأس گوسفند با واکسن‌های اختصاصی تحت عملیات مایه کوبی قرار خواهند گرفت.

وی خاطر شنان کرد: سال گذشته نیز استان کرمانشاه در اجرای طرح مایه کوبی دامها از استان‌های پیشرو و موفق کشور بوده است.

استان کرمانشاه یکی از قطبهای دامپروری کشور محسوب می شود و بخشی قابل توجهی از دامهای تولیدی این استان به استانها مختلف کشور صادر می شود.