برای جلوگیری از هدررفت آب به طور جدی باید برنامه ریزی کرد

مجید نامجو در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت با اشاره به قدمت و فرسودگی شبکه های آبرسانی کشور، افزود: با راهکارهایی که در این زمینه ارائه شده است باید هدررفت آب را به حداقل رساند و با اصلاح و توسعه شبکه های سالم این مشکل را حل کرد.

وی اظهار داشت: باید هدر رفت ظاهری آب از جمله انشعابات غیر مجاز، خطای انسانی و اشتباه در قرائت کنتورها کاهش یابد تا هدر رفت آب به حداقل برسد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، فرهنگ سازی در زمینه عدم استفاده از انشعابات غیر مجاز را یکی از موارد اصلی در جهت جلوگیری از هدر رفت آب عنوان کرد.

نامجو در ادامه گفت: اصل 44 قانون اساسی در مورد واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تاکید بر جداسازی آب آشامیدنی از آب قابل استفاده در بخشهای دیگر مانند فضای سبز، افزود: با توجه به ارزش و کمبود آب شرب باید آب مصرفی برای این دو بخش را جدا کرد.

