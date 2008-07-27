نخستین جلسه تمرین در سالن بدنسازی/ بازدید کادر فنی از امکانات باشگاه ایرانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، این تمرین ساعت 11 صبح امروز برگزار شد که افشین قطبی قبل آغاز تمرین، دقایقی با بازیکنان به صحبت پرداخت. پس از آن بازیکنان زیر نظر افشین پیروانی به دویدن دور استخر رو باز و حرکات کششی پرداختند. افشین قطبی، احمدرضا عابدزاده و مارکو در سالن بدنسازی به تست لوازم و آماده کردن وزنه ها مشغول شدند. پس از گرم شدن بدنها، بازیکنان به سالن رفته و زیر نظر کادر فنی تمرین کردند.

بعد از انجام تمرینات نیز بازیکنان در استخر رو باز به شنا و رفع خستگی پرداختند. تمرینات پرسپولیس عصر امروز نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

همچنین صبح امروز افشین قطبی به همراه افشین پیروانی، احمدرضا عابدزاده و مارکو، از امکانات باشگاه ایرانیان بازدید کردند. در این بازدید کادر فنی سرخپوشان از سالن های بدنسازی و فوتبال، استخر و سونا و همچنین زمین چمن این باشگاه ابراز رضایت کردند.