ممنوعیت استفاده از نیروی کار فاقد کارت مهارت از سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جهرمی صبح امروز در حاشیه مراسم اختتامیه نهمین دوره مسابقات ملی مهارت در جمع خبرنگاران گفت: در سال جاری برای آموزش فنی و حرفه ای دو برنامه داریم که یکی تامین نیازهای آموزشی دستگاه ها و دیگری واگذاری مدیریت مراکز فنی و حرفه ای به مربیان است.

وزیر کار و امور اجتماعی به تفاهم نامه های آموزش نیروی انسانی با وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، صنایع و معادن و نفت اشاره کرد و اظهار داشت: برای ارتقای سطح کمی و کیفی ، آموزشهای استاندارد از مراکزی که بتوانند خدمات آموزشی ارائه کنند به صورت خرید خدمتی آموزشها را دریافت می کنیم و این مهم فقط مربوط به مراکز فنی و حرفه ای نیست و هر کس بتواند آموزش استاندارد ارائه نماید ما خرید خدمت از وی را انجام خواهیم داد.

وی از ارائه آموزش برای مهندسین ناظر در ساختمانهای در حال ساخت موجود خبر داد و افزود: همچون سال گذشته برنامه آموزشی را ادامه می دهیم ولی در سال جاری 120 هزار نفر تحت پوشش قرار می گیرند.

جهرمی تاکید کرد: در سال گذشته نیز 120 هزار نفر را تعیین سطح کردیم و 60 هزار نفر آموزش دادیم ولی در بخش دولتی هم اکنون 200 هزار نفر باید آموزش ببینند که این رقم در بخش خصوصی بیشتر است .

وزیر کار و امور اجتماعی از ممنوعیت پیمانکاران دولتی و یا پیمانکاران شهرداری ها به استفاده از نیروی کار فاقد کارت مهارت از سال آینده خبر داد و بیان داشت: کنترل بر این امر در بخش دولتی از سوی شورای فنی دولت و در شهرداری ها از سوی ناظران انجام می شود.

وی از تجهیز 600 مرکز آموزش فنی و حرفه ای در دو سال گذشته خبر داد و خاطر نشان کرد: هم اکنون در 600 مرکز تا 70 درصد تجهیزات آنها نوسازی و به روز شده است.