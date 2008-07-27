شیراز توان ایجاد اشتغال برای بیکاران کارخانه سیمان را نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، خانی در جلسه علنی شورای شهر شیراز در نطق پیس از دستور خود افزود: در حال حاضر کارخانه سیمان فارس زیرگروه سازمان تامین اجتماعی بوده و این سازمان یکی از سهام داران کارخانه محسوب می شود.

وی عنوان کرد: کارخانه سیمان فارس دو خط تولید دارد و امروزه که در حال حاضر عمر مفید خود راطی کرده اند و اگر قرار باشد روند تولید این دو خط با همین اوصاف ادامه داشته باشد تا چند سال آینده دیگر دوام نخواهند آورد.

این عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: برای نوسازی و بازسازی این کارخانه زمینی در جاده خرامه فارس در نظر گرفته شد و حتی پیش بینی اختصاص اعتباری معادل 10میلیارد تومان برای خرید کالا و 30میلیون یورو از اعتبارات ارزی صورت گرفته اما سازمان تامین اجتماعی با طرح این نکته که کارخانه سیمان مقرون به صرفه نیست قصد دارد که این کارخانه را بهبهبان انتقال دهد.

خانی خاطرنشان کرد: مسئولان تامین اجتماعی در شرایطی نسبت به عدم مقرون به صرفه بودن این کارخانه تاکید دارند که طی این مدت سه کارخانه سیمان جدید در اصفهان در حال طی مراحل عملیات اجرایی بوده و چندین کارحانه سیمان دیگر نیز در مناطقی نظیر بوشهر، خوزستان و... در حال احداث و بهره برداری است.

وی متذکر شد: اگر کارخانه سیمان فارس به استان دیگری منتقل شود شیراز چگونه می تواند معضلات و تبعات ناشی از بیکاری کارگران این کارخانه را متحمل شده و برای کارگران بیکار شده اشتغالزایی کند.

این عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: اگر نمایندگان مردم در مجلس امروز از حقوق مردم در رابطه با کارخانه سیمان دفاع نکنند فردا باید شاهد چنین وقایعی در سطح دیگر کارخانه های استان از جمله زیمنس، مخابرات راه دور ایران، آزمایش، لاستیک دنا و... باشیم.