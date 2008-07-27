به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر علاء الدین بروجردی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالات آنان که از انتشار اخباری مبنی بر نصب 6000 سانتریفیوژ در نطنز می پرسیدند ، گفت: اصل داشتن توانمندی ایران در ساخت سانتریفیوژ است و کشورهای مخالف ایران با اصل کار ایران مخالفت دارند و گرنه 6 هزار درمقابل 54 هزار دستگاه، عدد برجسته و عجیبی نیست.

بروجردی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص علت بازگشت آخوند زاده سفیر ایران در آلمان به تهران بیان داشت: تا جایی که من اطلاع دارم آقای آخوند زاده برای تصدی یکی ازمعاونت های وزارت خارجه به ایران بازگشته است.

نماینده مردم بروجرد در خانه ملت در خصوص طرح تفکیک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به دو کمیسیون بیان داشت: طبق روال قانونی کمیسیون آیین نامه باید کل آیین نامه را اصلاح و برای رای گیری به صحن ارائه کند و اکنون هم کمیسیون امنیت ملی سرجای خود ایستاده اما در هر صورت به رای نمایندگان احترام می گذاریم.